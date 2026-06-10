Diego Borinsky reveló por qué Lionel Scaloni quiso dejar la Selección Argentina

Diego Borinsky, biógrafo de Lionel Scaloni, reveló los motivos por los que el director técnico de la Selección argentina estuvo a punto de renunciar a su cargo: “Tenía la cabeza hecha una coctelera”.

El diálogo con Fernando Lavecchia para el programa “Mañana Lavecchia” (Splendid AM 990), Borinsky detalló que Scaloni “post Copa América 2021, los padres habían tenido un ACV los dos. La madre 10 días antes de empezar la competencia y el padre un mes después. Eso fue una locura para él”.

Y continuó: “Él cuenta que cuando Argentina clasifica al Mundial de Qatar, después de eso tuvo una charla con Messi que lo dejó tranquilo. Me contó que ese día estaba para dejar la Selección por la salud de los padres”.

En ese momento, Messi tuvo un rol fundamental para su continuidad ya que “lo agarró cuando estaban saliendo del estadio y lo tranquilizó”.

Pero aquella no fue la única vez que Scaloni quiso dejar el cargo. También sembró dudas sobre su continuidad a finales del 2023.

Sobre aquella situación, Borinsky detalló: “La segunda fue en el Maracaná. Le preguntaron al pasar y ahí se larga con que iba a pensar. Después me dijo que no sabía que iba a generar tanta repercusión, pero la verdad que tenía la cabeza hecha una coctelera”.

Por último contó que “ahí empezó a ir al psicólogo por el miedo a no seguir ganando y que todo se haya dado tan pronto. Después se descubre que tenía culebrilla y le cayó la ficha de todo lo que había pasado”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas