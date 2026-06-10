Marcelo Bielsa confesó estar “muy contento y muy ilusionado” con Uruguay

Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección de Fútbol de Uruguay.

El entrenador argentino Marcelo Bielsa se mostró conforme con la preparación realizada por Uruguay para el Mundial 2026 y agradeció el apoyo de los hinchas tras la llegada de la delegación celeste a Playa del Carmen, México, donde el seleccionado completará los últimos días de trabajo antes de su debut en la máxima cita del fútbol.

Bielsa habló con los medios oficiales del torneo poco después del aterrizaje y expresó su entusiasmo por afrontar una nueva Copa del Mundo al frente del combinado uruguayo.

Fiel a su estilo, el rosarino evitó extenderse en sus respuestas, aunque dejó en claro su confianza en el trabajo desarrollado durante los meses previos a la competencia.

“Muy contento y muy ilusionado”, afirmó Bielsa al referirse al desafío que tendrá Uruguay en el certamen.

El técnico considera que el equipo llega en buenas condiciones para competir y destacó la planificación llevada a cabo por su cuerpo técnico, así como el compromiso mostrado por los futbolistas durante toda la preparación.

Uno de los aspectos que más valoró fue el trabajo realizado antes de emprender el viaje hacia Norteamérica.

“Hemos hecho una preparación muy acertada”, sostuvo, convencido de que el proceso desarrollado permitirá que la Celeste afronte el torneo en óptimas condiciones.

La delegación uruguaya viajó a México luego de una multitudinaria despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, ya que cientos de hinchas se acercaron para acompañar al plantel y brindarle su respaldo antes del inicio de la Copa del Mundo, una muestra de apoyo que fue destacada por el propio entrenador.

“En el Aeropuerto hubo una despedida muy generosa del público uruguayo”, señaló Bielsa, quien agradeció el acompañamiento de los aficionados en la previa de una competencia que genera una gran expectativa en el país.

A pesar de la ilusión que rodea al equipo, el rosarino evitó realizar pronósticos sobre hasta dónde puede llegar Uruguay en el Mundial.

Consultado sobre las aspiraciones de la selección, respondió con una frase que refleja una postura que ha mantenido durante toda su carrera: “Bueno, eso se demuestra al competir”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas