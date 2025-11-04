Diego Santilli será el reemplazante de Francos en la mesa política del Gobierno de Milei

Diego Santilli será el reemplazante de Guillermo Francos en la mesa política del Gobierno de Javier Milei.

El ministro del Interior entrante, Diego Santilli, reforzará su ascenso dentro de la estructura de poder libertaria, ya que se confirmó que pasará a ocupar el lugar que tenía en la mesa política del Gobierno el jefe de Gabinete saliente, Guillermo Francos.

La mesa política de la gestión libertaria se reúne cada martes y es una suerte de “mesa chica” de la que participan los más encumbrados dirigentes del partido violeta.

La integran el presidente Javier Milei; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero saliente y nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor Santiago Caputo.

Santilli viene ganando enteros en los últimos tiempos, sobre todo luego de haber encabezado el tramo final de la campaña electoral de LLA tras el escándalo de la renuncia de José Luis Espert, proceso que coronó con un inesperado triunfo sobre el peronista Jorge Taiana en la difícil provincia de Buenos Aires.

La consideración sobre “el Colorado” subió como la espuma luego del éxito electoral y cerca de Milei le reconocen atributos como su experiencia, volumen político, capacidad de diálogo y carisma.

Todo eso provocó que el último fin de semana, Milei decidiera que Santilli no ocupe la banca de diputados y se incorpore a su Gabinete, ocupando el relevante rol de articulador con los gobernadores, en la etapa clave que se abre en ese aspecto con las reformas importantes que la gestión violeta quiere concretar para la segunda mitad de su mandato.

En ese marco, Francos dejaba abierta una vacante en la mesa política que debía ser ocupada y previsiblemente los hermanos Milei se decantaron por la figura de Santilli para ocuparla, en un nuevo reconocimiento al dirigente originario del PRO.

Con información de la agencia Noticias Argentinas