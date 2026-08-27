Doble victoria de Javier Milei en Diputados: Inocencia fiscal y cambios al BCRA

El oficialismo obtuvo dos triunfos consecutivos en la Cámara de Diputados. Primero aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y luego la ley de Inocencia Fiscal. Ahora deberán ser tratadas en el Senado.

El gobierno de Javier Milei cosechó este miércoles una doble victoria legislativa en la Cámara de Diputados. El oficialismo logró la media sanción de dos iniciativas clave: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la nueva ley de Inocencia Fiscal. Ambas propuestas fueron aprobadas con mayorías holgadas y ahora serán giradas al Senado para su tratamiento definitivo.

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. El proyecto contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, el MID, y varios bloques provinciales como Producción y Trabajo, La Neuquinidad, Independencia y Argentina Federal. En contra votaron Fuerza Patria, el Frente de Izquierda, y algunos legisladores de Encuentro Federal y Provincias Unidas, mientras que un sector de Provincias Unidas junto a Elijo Catamarca y la Coalición Cívica se abstuvieron.

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central establece como único mandato del organismo la preservación del valor de la moneda y prohíbe el financiamiento al Tesoro Nacional, provincias y municipios. El presidente de la comisión de Finanzas, Santiago Pauli, afirmó que esta reforma busca que el Banco Central «no sea saqueado, no se convierta en una herramienta de hacer política» y para que «volvamos a tener un peso fuerte». Pauli sostuvo que «el mal uso del Banco Central tuvo como consecuencia que pasó a convertirse en una extensión del Ministerio de Economía o del Poder Ejecutivo de turno».

Entre las principales modificaciones, el proyecto establece la prohibición de los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias y la compra de títulos públicos en el mercado primario. También elimina las letras intransferibles y limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad. Además, busca fortalecer la independencia del organismo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Itai Hagman, cuestionó la reforma y afirmó que se busca «blindar una política cuyos resultados no fueron los que el gobierno esperaba». También advirtió sobre el problema del endeudamiento y la mora que afecta a millones de argentinos. En los fundamentos del proyecto, el oficialismo sostiene que «la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta» y que no debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos.

La nueva ley de Inocencia Fiscal

Luego de la aprobación de la reforma del BCRA, el oficialismo se alzó con una segunda victoria al alcanzar la media sanción de la ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, con el respaldo de los mismos bloques que acompañaron la reforma anterior. El proyecto modifica la ley 27.799 de Inocencia Fiscal y permite que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio. Actualmente solo podían adherirse quienes tuvieran un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027. Se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica. Se redefine el concepto de «discrepancia significativa», que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada. Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado. Los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal. Además, se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas.