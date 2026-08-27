Los trabajadores de FATE marcharon a Plaza de Mayo y pidieron por la reapertura de la fábrica

Trabajadores de la empresa de neumáticos FATE marcharon este miércoles a Plaza de Mayo en contra del cierre de la planta.

Trabajadores de la empresa de neumáticos FATE marcharon este miércoles a Plaza de Mayo en contra del cierre de la planta, un conflicto que ya lleva seis meses.

Desde el escenario montado en el lugar, Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), aseguró que los “trabajadores de FATE quedaron como rehenes de una disputa entre poderosos”.

Al respecto, apuntó contra el presidente: “Milei diciendo que hay empresarios que se aprovechan de los precios, que utilizan una política de extorsión sobre los gobiernos. ¿Qué tenemos que ver los trabajadores para que se cierren las fábricas?”.

“Se presentó un proyecto de ocupación temporal HACE MESES exigiéndole una reunión a Kicillof para que se haga cargo de la situación y no recibimos NINGUNA RESPUESTA”, sostuvo, por su parte, Sebastián Tesoro, trabajador de FATE.

Además, recordó que “hace unos días atrás hubo un fallo de la Justicia en el que obliga a la patronal a que nos pague los salarios caídos, pero por otro lado, rechazó la posibilidad de que se reabra la planta”.

Por lo tanto, “venimos denunciando a la Justicia por un plan en contra de los trabajadores” y aseveró: “Es una Justicia que claramente responde a los intereses de las patronales”.

En el marco del paro docente de la provincia de Buenos Aires, SUTEBA de Tigre se sumó a la protesta en respaldo a FATE y ratificó: “Continuamos el apoyo a esta lucha y a todas las medidas que se tomen contra el lockout patronal”.

Para concluir, sentenció: “FATE no se cierra”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas