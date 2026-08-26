Hay 149 casas del Procrear abandonadas por Milei y nadie las quiere terminar

Las 149 viviendas del Procrear en Junín abandonadas por Milei, volvieron a quedar sin destino. (Foto: Democracia/InfoGEI)

El futuro de las 149 viviendas del ex Procrear en Junín volvió a quedar abierto luego de que la subasta convocada por el Gobierno nacional, a través de la plataforma compr.ar, finalizara sin oferentes. El procedimiento, autorizado por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía nacional, establecía un precio base de US$ 7.061.772,57 para el predio de 21.347 metros cuadrados, pero no recibió propuestas dentro del plazo fijado para el 21 de agosto.

El inmueble no es un terreno vacío: la documentación oficial describe un desarrollo urbanístico ejecutado parcialmente, con un avance físico aproximado del 70%, que incluye 149 viviendas unifamiliares distribuidas en cuatro manzanas y 76 parcelas, con servicios urbanos como agua potable, energía eléctrica, red cloacal y alumbrado público.

Según reporta el diario Democracia de esa ciudad del noroeste bonaerense, la convocatoria establecía un incremento mínimo de US$ 105.930 para las eventuales ofertas, y el mantenimiento de las propuestas se fijaba en 60 días corridos.

La subasta fue el resultado de un cambio de rumbo para un proyecto que originalmente había sido concebido dentro del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, pero que quedó paralizado tras la disolución del Fondo Fiduciario Procrear y el cierre de la política habitacional.

El Gobierno nacional avanzó con la disposición de distintos activos y, en el caso de Junín, la decisión fue poner a la venta el predio completo, sin contemplar la adjudicación individual de las viviendas a familias.

El fracaso de la subasta introduce ahora una nueva variable: el predio continúa sin comprador y sin un destino definido, mientras el proyecto, que había generado una fuerte expectativa local con miles de familias interesadas, sigue en el centro del debate.

Fuente: InfoGEI