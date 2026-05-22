Siguen los despidos: una empresa contratista de Ternium echó a 80 personas

Se trata de la firma DAMLUC, que presta servicios de mantenimiento en la planta General Savio, justificó los despidos por el desplome de su actividad.

La empresa DAMLUC Servicios y Mantenimientos SRL, una de las principales contratistas que opera dentro de las instalaciones de la siderúrgica Ternium ubicada en Ramallo, notificó formalmente el despido de aproximadamente 80 trabajadores de su plantilla. La novedad fue confirmada por las autoridades de la seccional San Nicolás de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), organización que se declaró en estado de alerta ante lo que considera un grave atropello contra los derechos de los operarios.

La constructora y proveedora de servicios, que tiene su sede operativa en el Parque Industrial Comirsa, concentraba la totalidad de sus tareas en la planta industrial General Savio que el gigante siderúrgico del Grupo Techint posee en la localidad bonaerense. De acuerdo con los datos brindados por la representación sindical, el recorte de personal afectó de manera directa a unos 70 operarios encuadrados en el convenio colectivo metalúrgico, mientras que el resto de las bajas alcanzó a personal del área administrativa y empleados jerárquicos fuera de convenio.

El fantasma de las indemnizaciones a mitad de precio

Para justificar las desvinculaciones masivas, las autoridades de DAMLUC argumentaron atravesar severas complicaciones económicas y financieras derivadas de una drástica y progresiva parálisis en los niveles de actividad. El dato saliente, y que encendió las alarmas del gremio, es el artilugio legal utilizado por la contratista: las cartas documento se encuadraron bajo los parámetros del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Esta normativa regula los despidos por razones de fuerza mayor o por una disminución del trabajo que supuestamente no es imputable al empleador. En términos económicos para los damnificados, el uso de este encuadre legal no es menor, ya que faculta a las empresas a abonar una indemnización reducida, equivalente a apenas el 50% de lo que fija la ley por antigüedad para un despido tradicional.

Ante esta situación, la UOM San Nicolás radicó una denuncia formal y de carácter urgente ante la delegación regional del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. El propósito central de la presentación gremial ante la autoridad laboral bonaerense apunta a impugnar la justificación de la contratista, resguardar de forma inmediata los puestos laborales y garantizar que, en caso de consolidarse las desvinculaciones, las familias afectadas accedan al cobro del 100% de las indemnizaciones legales y justas que corresponden por derecho.

El fin del contrato con Techint y la retención de fondos

El trasfondo del conflicto expone la fragilidad de las empresas proveedoras frente a las decisiones de las grandes compañías nucleadas en la cima de la cadena de valor. En los últimos días trascendió que la determinación de DAMLUC de vaciar su estructura estuvo directamente ligada a la finalización del vínculo contractual que la unía con Ternium, firma que operaba como su único y exclusivo cliente en el mercado.

En este marco de cesación de actividades, la siderúrgica del Grupo Techint habría tomado la decisión de retener los pagos y desembolsos pendientes que le correspondían a su ahora exproveedora. El objetivo de congelar dichos recursos financieros por parte de la empresa matriz sería conformar un fondo de reserva específico auditado, destinado de manera exclusiva a garantizar el financiamiento de los pagos de las correspondientes liquidaciones finales e indemnizaciones del personal despedido, buscando evitar que la contratista desvíe los fondos y deje a las familias metalúrgicas sin respuesta.

Con información de agencia MundoGremial