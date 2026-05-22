Confirman que los audios filtrados de Javier Milei con Rosemary Maturana son reales

La asesora de imagen confirmó la autenticidad de la conversación íntima y aseguró que se trata de un «carpetazo» político.

La tormenta mediática que sacudió este jueves las redes sociales encontró su punto de inflexión en la madrugada del viernes. Rosemary Maturana, ex asesora de imagen del presidente Javier Milei, rompió el silencio y confirmó la veracidad de los audios de contenido íntimo que circularon durante todo el día. La mujer, conocida en el ambiente como «Oscurita», aseguró que las grabaciones son reales pero que fueron extraídas de contexto y editadas para dañar al mandatario.

«Esto es un carpetazo. Yo le decía a Javier paquetón y éramos confidentes en ese momento. Él es una persona súper tierna», declaró Maturana al portal de espectáculos Fándula Show. La revelación puso fin a las especulaciones sobre la autenticidad del material, que expone una conversación de fuerte carga sexual entre ambos. La mujer explicó que su tema musical «El Paquetón» nació precisamente de esa confianza: «porque yo le decía a Javier Milei el ‘Paquetón'».

«No hay nada malo en los audios»

Maturana intentó desdramatizar el contenido de las grabaciones y desligar al Presidente de las expresiones más explícitas que se viralizaron. «No hay nada malo en los audios, era una conversación de confidentes… si ellos quieren transformarlo en otra cosa es una maldad», sostuvo. La asesora de imagen, que conoció a Milei en un bar de Once antes de que fuera candidato, defendió al mandatario: «Javier es una persona tierna y respetuosa».

Sin embargo, la mujer admitió que las conversaciones íntimas existieron, aunque matizó: «Si bien teníamos charlas medio así, nunca en ese tono de ‘paquetazo’ de ‘te rompo esto'». Maturana denunció que el material fue manipulado. «Están editando las charlas, porque Milei no es así, él es super tierno», insistió. La confirmación de la autenticidad de los audios, aunque con la salvedad de la edición, abrió un nuevo frente político.

La preocupación por la seguridad institucional

El revuelo político trasciende lo meramente escandaloso. La denuncia presentada ante el juzgado de Ariel Lijo sostiene que el contenido de los archivos implica una vulnerabilidad extrema para la seguridad del Estado. En un fragmento de la charla, Maturana habría indagado sobre los protocolos de seguridad del mandatario durante un viaje al exterior. La filtración, que originalmente podría haber llegado a manos de servicios de inteligencia, expone una falla grave en la custodia de información sensible.

La propia Maturana hizo un llamado directo al Presidente. «Javier confiá en mí, te quiero un montón, lo que nos tocó es esto, ojalá que la gente se de cuenta de la realidad y de la gente buena que tenés alrededor», expresó. Las palabras de la exasesora, que insiste en su lealtad, contrastarían con el daño político que la filtración provocó en la Casa Rosada.

Frases virales y hermetismo oficial

Frases como «vos tenés la c… mágica», la referencia a la cantidad de «tetazos» que habría recibido o la promesa de un «paquetazo en la jeta» dominaron las tendencias digitales durante todo el jueves. El impacto en la opinión pública fue inmediato y abrumador. El oficialismo, por su parte, mantuvo un hermetismo absoluto durante la jornada. Desde el entorno presidencial deslizaron que se trata de una «operación coordinada» para desgastar la imagen pública del líder libertario en un momento de alta tensión política.

El hermetismo oficial contrasta con la explosión en las redes sociales. La pregunta que ahora intenta responder la Justicia es quién se benefició con la filtración y bajo qué condiciones fueron capturados estos intercambios. Para los analistas políticos, el hecho de que Maturana integre el círculo de hierro de los libertarios desde los inicios de la fuerza política es lo que, paradójicamente, le otorgó verosimilitud a los audios.