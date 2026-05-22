Más cierres de empresas con Milei: Linor SRL baja la persiana y hay 130 familias en vilo

El aserradero Linor SRL adeuda salarios y vacaciones y cierra dejando a unas 130 familias en vilo. El personal hace una vigilia ante el temor de un vaciamiento de bienes.

La crisis que desde hace meses atravesaba el aserradero Linor SRL llegóa un punto crítico en Azara, luego de que trabajadores y representantes sindicales confirmaran que la empresa habría decidido cerrar definitivamente sus operaciones, dejando a unas 130 personas sin empleo entre puestos directos e indirectos.

La situación derivó en una protesta frente a la planta industrial, donde empleados bloquearon los accesos para impedir el retiro de maquinaria ante el temor de que el vaciamiento complique el cobro de salarios e indemnizaciones.

«Ya no es más viable»

El secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas, Agustín Báez, confirmó al medio local Primera Edición que el panorama es extremadamente delicado y sostuvo que el gremio venía siguiendo la situación desde hace al menos dos años.

“La empresa hoy manifestó que va a cerrar. Para ellos ya no es más viable”, señaló el dirigente sindical, quien además explicó que la firma venía afrontando dificultades financieras, atrasos salariales y una fuerte caída de actividad.

Según detalló, durante las últimas semanas la empresa había adelantado vacaciones que aún se adeudaban a parte del personal. En ese contexto, trabajadores comenzaron a advertir movimientos de maquinaria dentro del predio industrial.

“Mientras estaban de vacaciones se empezaron a sacar máquinas. Nosotros vinimos a constatar y faltaban tres. Después cargaron dos máquinas arriba de un camión para sacar y ahí los trabajadores reaccionaron”, relató Báez.

A partir de esa situación, empleados decidieron instalarse en los portones de acceso para impedir nuevas salidas de equipamiento hasta obtener garantías sobre el pago de las deudas laborales. Hasta el momento, según indicó el gremio, la empresa adeuda tres quincenas además de vacaciones pendientes. También trascendió que avanzaría hacia una presentación de quiebra.

Unas de las mayores empresas del rubro

“Sabemos que va a presentar quiebra. Ahora pusimos nuestro abogado a disposición y vamos a ver qué pasa”, sostuvo Báez sobre el cierre de Linor.

La empresa, dedicada principalmente a la fabricación de pallets y con una importante cartera de clientes nacionales, era considerada una de las industrias madereras más relevantes del sur de Misiones y una de las mayores del rubro en toda la región.

“Es una de las empresas más importantes de la zona y una de las más importantes en fabricación de pallets de toda la región”, afirmó el sindicalista.

Con información de agencia Infogremiales