El día que Cristina vuelve a la Presidencia, piden anular sus sobreseimientos

El fiscal federal de Casación Mario Villar pidió la nulidad del sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, en la causa “Hotesur-Los Sauces», el mismo día en que la vice se hizo cargo de la Presidencia por el viaje al exterior de Alberto Fernández.

El fiscal también solicitó que se realice el juicio oral por presunta asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de los hoteles y propiedades de la familia.

En su argumento, Villar sostuvo que ”las sentencias arbitrarias enmascaran bajo la apariencia de un acto jurídico una decisión desamparada de legalidad, por ello no son sentencias, no dicen el derecho y los que las dictan no actúan como jueces, sino como voluntades subjetivas apartadas del sistema jurídico que deberían defender”.

En el mismo sentido, el fiscal agregó que, en cada uno de los fundamentos que expuso la mayoría del Tribunal Oral Federal N°5, “se percibe a simple vista que la única coherencia que poseen es su unidad de dirección hacia cerrar la causa, lo cual incluye el argumento que les permitió llevar adelante los fundamentos de fondo para intentar justificar el sobreseimiento”.

Es por eso que, ahora, los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación, integrado por Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, deben fijar una fecha de audiencia entre el fiscal y las defensas. Allí, las partes podrán ampliar sus argumentos jurídicos y, luego, los magistrados quedarán en condiciones de resolver si aceptan, o no, el pedido de Villar.

Cabe recordar que en noviembre pasado, los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado votaron en favor del sobreseimiento de la ex presidenta, sus hijos y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa; a Romina de los Ángeles Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, y al contador Osvaldo «Bochi» Sanfelice, socio de la familia. El voto disidente para rechazar el planteo, e ir hacia el juicio oral, fue de la jueza Adriana Palliotti.