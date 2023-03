El dólar blue a punto de llegar a $400 y el BCRA tuvo que hacer fuertes ventas

El dólar blue acumuló una suba de $7 este martes y llegaba a los $397 para la venta. El Banco Central realizó otra fuerte venta de divisas, que alcanzó los $74 millones.

Las opciones financieras tuvieron este martes comportamientos contrapuestos. El MEP subía 1% a $380,26, mientras el Contado con Liquidación caía 0,1% a $392,21.

A su vez, el dólar oficial subía 0,14% a $214,76.

De esta forma el dólar ahorro pasa a $354,35 y los dólares para los gastos con tarjeta quedan en $375,83 (Turista) y $429,52 (Qatar). El dólar mayorista avanza 0,23% a $207,90.

Ventas récord en el mes

La brecha entre el “blue” y el oficial es de 86% y con el mayorista de 92%.

En el interior del país la divisa marginal alcanzó un récord nominal de $403 mientras que en Santa Fe, Salta, Córdoba y Buenos Aires subió a $401.

El Banco Central terminó la jornada con ventas por US$ 74 millones para atender las necesidades del mercado y durante marzo las ventas totalizan alrededor de US$ 1.628 millones y en el año unos US$ 2.688 millones.

Con información de agencia NA