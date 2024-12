El Gobierno de Milei apelaría a Cristina Kirchner para liberar al gendarme detenido en Venezuela

El ministro de Defensa, Luis Petri, reveló que el Gobierno Nacional está dispuesto a dialogar con la dos veces presidenta y titular del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, para pedirle que interceda en la negociación con el venezolano Nicolás Maduro por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela.

“Estamos trabajando fuertemente desde la Cancillería. Vamos a agotar todas las vías diplomáticas y vamos a hacer todos los esfuerzos para que esta detención ilegal se transforme en la liberación de este catamarqueño”, sostuvo en declaraciones a La Nación +.

En la misma línea, amplió: «Acá no hay partidismo, no hay condicionamientos, tenemos que defender a un argentino que el presidente Javier Milei lo dijo con todas las letras:‘Está secuestrado con un dictador’. Y todos los esfuerzos y toda la ayuda de países que nos puedan ayudar y del propio kirchnerismo. Me parece que lo justifica para liberar a este gendarme y traerlo de vuelta”.

Reclamo y críticas

Pese al pedido, Petri cuestionó al sector que lidera de la exvicepresidenta al remarcar la “estrecha relación” con el mandatario venezolano, y criticó la falta de pronunciamiento sobre la elección en Venezuela.

“Lo que llama la atención y es vergonzoso es que hasta ahora, el kirchnerismo que tiene una profusa amistad con Maduro, que no ha condenado la dictadura y ni el proceso electoral y el fraude no se haya pronunciado para pedir la liberación del gendarme”, insisto.

Asimismo, reclamó que la sociedad haga “causa común” en el reclamo por la liberación de Gallo, acusado de espía argentino por la administración chavista, y detenido e incomunicado tras viajar a Venezuela de vacaciones. Su intención era visitar a su familia, pero fue interceptado el 8 de diciembre, cuando ingresó al país desde Colombia.

Para Petri, la titular del PJ debería interceder en la situación del gendarme, y negociar su libertad: “Se lo tendría que pedir, tanta amistad que tienen, le tendría que estar reclamando la liberación”, aseveró. Lo cierto es que no hay canales de diálogo abiertos entre ambas naciones producto de la tensión entre Maduro y el presidente Javier Milei.

Por su parte, no descartó la posibilidad de entablar diálogo con la líder de la oposición para solicitar su intervención. “Vamos a hacer todos los esfuerzos porque acá no hay partidismo, condicionamiento ni banderías”, puntualizó.

Por último, insistió en que Maduro toma de rehenes a ciudadanos de distintos “como moneda de cambio”, para negociar con las naciones que no admitieron su autoproclamado triunfo electoral, aunque aclaró que su gestión no puede ser juzgada con las mismas reglas que una democracia.

Con información de agencia NA