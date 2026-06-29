El IEERI firmó dos convenios de cooperación académica en el marco de Cambio de Roles 2026

En el marco de la XI edición de Cambio de Roles 2026, desarrollada bajo el eje “Prevención, asistencia y lucha contra el trastorno por juego (ludopatía)”, el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales – dependiente del Círculo de Legisladores de la Nación – avanzó en la firma de nuevos acuerdos de cooperación con instituciones universitarias, con el objetivo de fortalecer la formación, el intercambio académico y la participación estudiantil en los debates públicos de la agenda nacional.

En primer término, el IEERI rubricó un convenio con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, una de las casas de estudio más importantes del país en materia jurídica, institucional y académica. El acuerdo busca consolidar una agenda de trabajo conjunto orientada al desarrollo de futuras actividades de formación, prácticas, intercambio y vinculación entre estudiantes, docentes, autoridades académicas e instituciones públicas.

Participaron de la firma la Dra. Valeria Moreno, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata; Martín Machado, secretario académico; Augusto Caviglione, prosecretario de Prácticas Preprofesionales; y Danissa Vázquez, coordinadora de la delegación. Por parte del IEERI estuvieron presentes Humberto Roggero, presidente del Instituto, y Marcelo Pecoraro, vicepresidente del área académica.

La rúbrica de este convenio representa un paso significativo en el compromiso del IEERI de acompañar la formación de nuevas generaciones de profesionales, promoviendo espacios de aprendizaje vinculados con la vida democrática, la tarea legislativa y los principales desafíos institucionales del país.

Asimismo, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el diputado nacional Dr. Martín Menem, el IEERI firmó una declaración de cooperación con Politeia UdeSA, iniciativa estudiantil de la Universidad de San Andrés. La declaración expresa el interés de ambas instituciones en fortalecer el vínculo iniciado y avanzar hacia una agenda de trabajo conjunto orientada al desarrollo de futuras actividades de formación, intercambio y participación estudiantil. En ese marco, se destacó la importancia de seguir construyendo espacios de diálogo, aprendizaje y vinculación entre los jóvenes, las instituciones públicas y los principales debates de la agenda nacional e internacional.

Durante el acto estuvieron presentes los directores generales de Politeia UdeSA, Juan Ignacio Gutiérrez Julián y Valentino Cantoni Sturzenegger, junto al diputado nacional mandato cumplido Humberto Roggero, presidente del Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales.

De esta manera, quedó rubricado el compromiso de continuar trabajando en la formación y guía de una nueva dirigencia política en nuestro país, promoviendo la participación activa de estudiantes universitarios en instancias de debate, reflexión y construcción democrática.

Estas acciones se desarrollaron como parte de las actividades propias de Cambio de Roles 2026, programa que cada año convoca a jóvenes de distintas universidades del país a participar de una experiencia legislativa federal, orientada a acercarlos al funcionamiento de las instituciones y al tratamiento de problemáticas actuales de relevancia pública. En esta edición, el eje de trabajo estuvo centrado en la prevención, asistencia y lucha contra el trastorno por juego, una temática que interpela a la sociedad, al Estado y al sistema educativo, y que exige respuestas integrales desde una perspectiva sanitaria, preventiva y federal.