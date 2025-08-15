El INDEC reveló que criar un hijo en Argentina ya cuesta más de $530.000

La canasta de crianza llegó hasta los $536.830 en julio.

El costo de criar un hijo en Argentina sigue en aumento y ya se necesitan entre $426.741 y $536.830 por mes para cubrir los gastos básicos de un niño o adolescente, según la última medición de la canasta de crianza publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El relevamiento correspondiente a julio de 2025 arrojó un aumento de hasta el 4,06% respecto al mes anterior, una cifra que duplica la inflación general del período, que fue del 1,9. Esta diferencia se explica, principalmente, por el incremento en el costo de cuidado, valorizado a partir del salario del personal doméstico, según informó un cable de la agencia Noticias Argentinas.

Cuánto cuesta criar un hijo según la edad (julio 2025)

El informe del INDEC detalla el costo mensual para cada franja etaria:

. Menores de 1 año: Se necesitaron $427.889 (un 4,06% más que en junio).

. De 1 a 3 años: El costo ascendió a $508.333 (un 4,02% más).

. De 4 a 5 años: Se requirieron $426.741 (un 3,69% más).

. De 6 a 12 años: El monto total fue de $536.830 (un 3,76% más).

La canasta de crianza, que el INDEC publica desde marzo de 2024, mide los gastos en bienes y servicios (alimentación, vestimenta, vivienda, etc.) y los costos de cuidado. Su objetivo es visibilizar el valor de las tareas de crianza y sirve como referencia en procesos judiciales para la determinación de las cuotas alimentarias.

Con información de la agencia Noticias Argentinas