POLÍTICA 

Milei llamó a “ponerle un freno” a Kicillof y al “maldito kirchnerismo”

Javier Milei

Javier Milei

Redacción 4SEMANAS 0 Comment , ,

El presidente Javier Milei llamó este jueves a “ponerle un freno” al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al “maldito kirchnerismo”.

Así se expresó el mandatario al encabezar el acto de lanzamiento de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense en la ciudad de La Plata.

AMPLIAREMOS

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.