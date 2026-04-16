Informe: ya cerraron 24.180 empresas con Javier Milei como presudente y van 16 meses de caída

El Monitor mensual de Fundar registró una nueva baja de empresas y confirmó una tendencia sostenida de destrucción de unidades productivas en todo el país.

El entramado empresarial, con epicentral en el ámbito de la industria, continúa en retroceso. Según el último informe del Monitor mensual de empresas elaborado por Fundar, desde noviembre de 2023 —inicio de la gestión de Javier Milei —se perdieron 24.180 empresas con al menos un trabajador registrado, lo que representa una caída del 4,7%.

El dato se enmarca en una dinámica persistente: el relevamiento muestra 16 meses consecutivos de caída mensual y 23 meses seguidos de retracción interanual, configurando una tendencia prolongada de contracción del tejido productivo formal.

En la medición más reciente, correspondiente a enero de 2026, se registró una disminución de 1.985 empresas en un solo mes. En términos interanuales, la caída asciende a 13.158 unidades productivas (-2,6%).

El informe señala además que se trata de la peor evolución en los primeros meses de un gobierno desde 2003, de acuerdo con la serie analizada.

Caída generalizada por sectores

La retracción alcanza a la mayoría de las actividades económicas. 14 de los 19 sectores relevados mostraron caídas, una proporción que se repite tanto en la comparación interanual como en el acumulado desde el cambio de gobierno.

Entre los sectores más afectados desde noviembre de 2023 se destacan:

Transporte y almacenamiento: -15%

Actividades inmobiliarias: -11,6%

Construcción: -8,9%

En contraste, algunos rubros registraron incrementos, entre ellos los servicios administrativos, los servicios personales, el sector de petróleo y minería, energía y salud.

Cerraron 24.180 empresas: Impacto en todo el país

El deterioro del entramado empresarial también presenta un carácter federal. En el último mes analizado, 20 de las 24 provincias registraron caídas, mientras que en la comparación interanual la totalidad de las jurisdicciones muestra retrocesos.

Desde noviembre de 2023, 23 de las 24 provincias perdieron empresas, con la única excepción de Neuquén, que exhibe una variación positiva.

El informe incorpora además una serie de situaciones recientes en el plano empresarial, entre ellas despidos enToyota, el cierre de la planta de John Foos, la paralización de actividades en Bahco, suspensiones en Granja Tres Arroyos y el reemplazo de producción local por importaciones en Rigolleau.

De acuerdo con los datos sistematizados por Fundar, la evolución reciente del universo de empresas formales muestra una tendencia descendente sostenida, tanto en el corto como en el mediano plazo, con impacto extendido a nivel sectorial y territorial.

Con información de agencia MundoGremial