Diputados advirtieron sobre el ajuste de Milei en políticas contra las adicciones

Durante la primera reunión de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados, presidida por Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), distintos referentes de comunidades terapéuticas, de organizaciones sociales, de instituciones especializadas y del Poder Judicial expusieron sobre el drama del aumento de los consumos problemáticos y advirtieron sobre «el ajuste» del Gobierno nacional en el financiamiento de las políticas públicas.

El encuentro tuvo como eje avanzar en un diagnóstico integral sobre la situación actual de los consumos problemáticos en la Argentina y analizar el estado de las políticas públicas en un contexto de fuerte ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

En ese marco, la presidenta de la comisión, Victoria Tolosa Paz, planteó como prioridades de trabajo para el año “el debate por un presupuesto adecuado, el impulso de una ley especial para las niñeces con consumos problemáticos, el desarrollo de campañas de prevención y la construcción de estrategias específicas para el abordaje del consumo en mujeres con hijos, con una mirada integral y con enfoque de derechos”.

“No hay política seria en materia de adicciones sin inversión pública, sin articulación con las organizaciones y sin una mirada integral que cuide a nuestra gente”, remarcó la presidenta de la comisión, que cuestionó el desfinanciamiento de programas clave.

A su vez, señaló que “no podemos seguir discutiendo políticas en abstracto mientras la realidad en los barrios se agrava”.

“Necesitamos respuestas concretas, con presupuesto para el SEDRONAR y con una mirada que entienda que no todos los consumos ni todas las trayectorias son iguales”, indicó.

Durante la jornada, referentes con amplia trayectoria en el trabajo territorial como Pablo Vidal (Hogar de Cristo), Javier Silberman (FONGA), Adrián Becerra (Vientos de Libertad/MTE) y Nerea Malfitano (CCC), junto a funcionarios como el fiscal general de Neuquén José Ignacio Gerez y autoridades provinciales de salud mental y adicciones, advirtieron sobre el deterioro de las condiciones de abordaje y prevención, la creciente incertidumbre en el financiamiento y el aumento sostenido de la demanda en los barrios.

Asimismo, señalaron la ausencia de campañas oficiales de difusión y concientización, en un contexto de profundización de la vulnerabilidad social.

En la misma línea, también expusieron Roberto Padilla, secretario de Estado de Prevención de Adicciones de Misiones; David De Piero, secretario de Salud Mental y Problemáticas del Consumo de Tierra del Fuego; Verónica Domínguez, directora de Atención Integral en Consumos Problemáticos de Neuquén; y referentes sociales y comunitarios como Miguel Velo (Opción de los Pobres), Betina Zubeldia (Madres Territoriales) y Alexia Díaz Guzmán (Casa Pueblo – Movimiento Evita), quienes coincidieron en la necesidad de avanzar en una nueva Ley de Salud Mental, fortalecer las políticas públicas con enfoque territorial y perspectiva de derechos —especialmente en niños, niñas y adolescentes—, y consolidar la articulación entre el Estado, la escuela y las organizaciones comunitarias.

Con información de la agencia Noticias Argentinas