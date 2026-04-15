¿Irán burló el bloqueo de Donald Trump en el estrecho de Ormuz?

Un superpetrolero iraní habría ingresado en aguas del sur del país sin apagar su sistema de identificación automática y habría eludido el bloquero marítimo de Estados Unidos.

Irán utilizó sus zonas francas para importar bienes esenciales por orden del ministro de Asuntos Económicos y Finanzas de Irán, Seyed Ali Madanizadeh, una medida para garantizar la sostenibilidad del comercio y eludir el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz, informó este miércoles la agencia de noticias semioficial Mehr.

También este miércoles, la agencia de noticias semioficial iraní Fars informó que un superpetrolero iraní (VLCC), sancionado, ingresó en aguas del sur del país sin apagar su sistema de identificación automática, a pesar del bloqueo naval estadounidense, segun un informe de la agencia Xinhua.

Citando datos de la empresa de inteligencia marítima TankerTrackers, Fars indicó que el superpetrolero figura en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sin especificar el nombre del buque ni la fecha de entrada.

El VLCC, con capacidad para transportar 2 millones de barriles de petróleo crudo, ingresó en aguas territoriales iraníes tras navegar por alta mar y el estrecho de Ormuz, desafiando así las sanciones y amenazas del Comando Central de Estados Unidos, según Fars.

La medida envía un mensaje claro a Washington de que el estrecho de Ormuz no es en absoluto inseguro para los buques vinculados a Irán, incluso bajo las sanciones estadounidenses, afirmó.

Acerca de las «zonas francas»

Las zonas francas se convirtieron gradualmente en los pilares fundamentales de la sostenibilidad económica del país frente a las crisis, según el informe de Mehr.

“Gracias a su ubicación estratégica en las fronteras terrestres y marítimas de Irán, a la simplificación de las regulaciones y a la flexibilidad de su infraestructura, las zonas francas servirán como rutas alternativas para el suministro de bienes esenciales cuando los principales puertos del país estén bajo sanciones o bloqueo”, señaló Mehr.

La decisión del Ministerio de Asuntos Económicos y Finanzas de Irán de otorgar esta nueva misión a las zonas francas del país, especialmente a las ubicadas en el norte, noroeste y este de Irán, busca estabilizar el mercado interno y prevenir interrupciones en la cadena de suministro, agregó.

Estados Unidos impuso un bloqueo al estrecho de Ormuz para impedir el acceso de buques a los puertos iraníes, que entró en vigor tras el fracaso de las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, capital de Pakistán, a finales de la semana pasada.

Las conversaciones de paz se celebraron el sábado y la madrugada del domingo, tras un alto el fuego de dos semanas entre Irán, Estados Unidos e Israel que entró en vigor el 8 de abril.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y varias otras ciudades iraníes, causando la muerte del entonces líder supremo de Irán, Ali Jamenei, junto con altos mandos militares y civiles.

Irán respondió con oleadas de ataques con misiles y drones contra Israel y objetivos estadounidenses en Oriente Medio, y reforzó su control sobre el estrecho de Ormuz restringiendo el paso de buques pertenecientes a Israel y Estados Unidos o afiliados a ellos.

Con información de agencia NA