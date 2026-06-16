El mundial no distrae de Manuel Adorni y el Congreso lo acorrala

La situación del jefe de Gabinete se tensó aún más luego de la presentación de su declaración jurada. La oposición en el Senado evalúa impulsar una moción de censura y el PRO ya pide su salida.

La tensa situación que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo este fin de semana luego de que distintos sectores de la oposición en el Senado comenzaran a pensar la posibilidad de impulsar una moción de censura en su contra. Mientras el presidente Javier Milei mantiene su respaldo al funcionario, el peronismo y los bloques dialoguistas comenzaron a coordinar estrategias parlamentarias para presionar por su salida, en medio de la controversia generada por las explicaciones sobre su patrimonio y sus inversiones en bitcoin.

A catorce semanas de la difusión de imágenes de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, junto a una comitiva oficial en Estados Unidos, el clima político alrededor del jefe de Gabinete se deterioró dentro y fuera del Gobierno. Según trascendió, salvo el Presidente y Karina Milei, gran parte del oficialismo considera que el jefe de Gabinete debería dar un paso al costado, aunque el mandatario insiste en respaldarlo y atribuye las críticas a operaciones políticas.

La presentación de la declaración jurada y el deterioro del respaldo

El punto de inflexión habría sido la presentación de la declaración jurada rectificativa de Adorni y la entrevista televisiva que brindó horas después, en la que intentó explicar el origen de parte de su patrimonio. Desde entonces, en la Casa Rosada admiten que desaparecieron los respaldos públicos que solían rodear al funcionario y que incluso sectores aliados comenzaron a marcar distancia. Tanto el PRO como la Unión Cívica Radical (UCR) enviaron señales de agotamiento frente al caso.

En este contexto, la estrategia que empieza a tomar forma en el Senado consiste en trasladar la discusión directamente al Congreso para aumentar la presión política sobre el jefe de Gabinete. Este miércoles los jefes de bloque del Senado analizarán la posibilidad de convocar a una sesión para este mismo jueves. Si el encuentro se concreta, la oposición buscará avanzar con una moción de censura contra Adorni, para lo cual necesitaría reunir una mayoría de dos tercios de la Cámara alta.

Las voces de la oposición y el PRO

“Este tema rompió la grieta. Nadie cree en una versión insostenible”, afirmó un senador dialoguista. Según el mismo legislador, la intención del peronismo y la oposición es generar las condiciones para que sea el propio Adorni quien decida abandonar el cargo ante la falta de respaldo, sin necesidad de que el Congreso llegue a destituirlo. Sin embargo, las dudas también atraviesan a la UCR: si bien algunos dirigentes radicales observan con reparos acompañar una iniciativa impulsada por el peronismo, varios legisladores consideran que el conflicto ya alcanzó un punto de desgaste difícil de sostener. “El Gobierno debió ya tomar una decisión”, reconocen desde el radicalismo.

El PRO salió a pedir explícitamente la cabeza del ministro coordinador y amenaza con dar quórum en la Cámara de Diputados en la sesión pedida por la oposición para el 23 de junio. “No hay postura definida. Estamos instando a que el Gobierno lo corra a Adorni. Tiene ocho días”, contestaron desde el bloque que preside Cristian Ritondo.

La ofensiva en el Senado y las mayorías especiales

La bancada opositora ampara su reclamo en el artículo 101 de la Constitución Nacional y argumenta que existen «irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones» en las presentaciones que Adorni realizó ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Regulación y Control Aduanero. Para poder aprobar los pedidos de interpelación y las mociones de censura contra Adorni, la oposición precisa reglamentariamente, tanto en Diputados como en el Senado, una mayoría especial de dos tercios, ya que los expedientes llegarán al recinto sin dictamen.

Se trata de mayorías actualmente inalcanzables para la oposición, por lo que la expectativa real es primero reunir el quórum y luego aprobar el emplazamiento de las comisiones respectivas para destrabar el tratamiento efectivo de los proyectos. Esto obligaría al oficialismo a abrir el debate en los cuerpos de trabajo que hoy mantiene bloqueados, prolongando la exposición pública del escándalo.

La estrategia del Gobierno y el intento de cambiar el eje

Mientras la crisis política continúa en escalada, Milei intenta concentrar la agenda pública en la marcha de la economía. En las últimas horas destacó la caída del riesgo país a 425 puntos y volvió a poner el foco en las expectativas de desaceleración inflacionaria.