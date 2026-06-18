El peor momento de los Adorni: Indagatoria para Francisco y avanza la moción de censura para Manuel

El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria para Francisco Adorni por enriquecimiento ilícito. Manuel Adorni podría ser removido por una moción de censura del Senado.

Marijuan pidió la indagatoria este jueves de Francisco Adorni en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes.

La medida se produce en el marco de la causa que busca reconstruir la evolución patrimonial del legislador libertario bonaerense desde su ingreso a la función pública nacional y verificar si existieron inconsistencias entre sus ingresos, bienes y obligaciones declaradas.

Contradicciones entre los Adorni

Los organismos de control y a la Justicia tienen en la mira al actual diputado provincial, que canceló en tiempo brevísimo un millonario crédito hipotecario y se compró una camioneta de lujo.

Además, los ingresos que declaró en concepto de herencia se contradicen con la declaración jurada que presentó su hermano.

La investigación también se centra en que por el rol que ocupó en el Consejo de la Magistratura provincial, Francisco Adorni no puede escudarse en un desconocimiento de los procedimientos para justificar esas irregularidades.

El diputado bonaerense llamó la atención de los investigadores cuando corrigió en dos oportunidades su declaración jurada en medio del escándalo por los vuelos privados y las propiedades no declaradas de su hermano jefe de Gabinete.

Moción de censura

En cuanto a Manuel Adorni, el 2 de julio el Senado tratará un pedido de interpelación y moción de censura para removerlo de su cargo.

La moción de censura le permite al Congreso forzar la salida del jefe de Gabinete sin necesidad de un juicio político.

En cuanto a la interpelación consiste solo en citar al funcionario al recinto para que responda preguntas y pueda ejercer su defensa.