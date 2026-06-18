El tarifazo en la luz fue mayor para las familas pobres, según reveló un informe del sector

Las Tarifas eléctricas aumentaron hasta 10 veces en dos años mientras que Edesur empeoró la calidad del servicio según un informe realizado por el Instituto Argentino de Estudios Técnicos, Económicos y Sociales.

Un nuevo informe del Instituto Argentino de Estudios Técnicos, Económicos y Sociales (IAETES) revela que, en el primer año de la Revisión Quinquenal Tarifaria 2025–2030, los usuarios de EDESUR pagaron tarifas hasta un 34% más altas que el año anterior y recibieron el peor servicio del período analizado.

El informe, elaborado por el IAETES, integra el análisis de la evolución tarifaria residencial y comercial en el AMBA con los indicadores de calidad del servicio técnico del Semestre 58 (marzo–agosto 2025), el primer ciclo de evaluación bajo las Resoluciones ENRE N° 303 y 304/2025.

La gran diferencia entre ambas distribuidoras ilustra que el marco regulatorio, en sí mismo, no explica la brecha: con planes de inversión de magnitud comparable —EDENOR $394.892 millones y EDESUR $368.852 millones en 2025— los resultados de calidad divergen de forma estructural.

«Paradoja Regulatoria»

El informe acuña el concepto de «paradoja regulatoria» para describir la situación de EDESUR: el primer año de la RQT exhibe una recomposición tarifaria nominal del 29–34% —por encima del IPC acumulado de 28,9%— simultánea con el deterioro de los indicadores de calidad respecto al semestre anterior e incumplimiento en 23 de 24 partidos y comunas del área de concesión.

«El problema central no es cuánto aumenta la tarifa, sino en qué condiciones regulatorias, territoriales y sociales ocurre esa recomposición. Una persona usuaria de Cañuelas pagó en agosto de 2025 una factura 8,4 veces superior a la de enero de 2024 y recibió un servicio con 38,57 horas de cortes semestrales».

Hallazgo crítico: Eliminación del Nivel 2 de subsidios

El análisis comparativo entre los cuadros de mayo 2025 y mayo 2026 revela que el nivel de subsidio diferenciado para hogares de bajos ingresos (N2) fue eliminado. Los usuarios que antes pagaban $15.039 mensuales (EDESUR N2, mayo 2025) pasaron a pagar $24.551 en mayo 2026, un aumento del 63,3%, mientras que el N3 —ingresos medios— aumentó apenas un 16%, dentro del IPC del período (~27,4%).

Inversiones: tecnología sobre infraestructura deteriorada

El informe detecta un patrón selectivo en el plan de inversiones de EDESUR: la empresa ejecutó las redes de media tensión —los rubros de mayor impacto en la frecuencia de cortes— al 58–72% del compromiso, mientras sobreejecutó la instalación de telemandos al 900% del objetivo.

El informe argumenta que los telemandos reducen la duración de los cortes pero no su frecuencia, por lo que no pueden sustituir la renovación de infraestructura de red.

El informe encuadra sus conclusiones en el artículo 40 de la Ley N° 24.065 (razonabilidad tarifaria), el artículo 42 de la Constitución Nacional (derechos de usuarios), el fallo CEPIS (CSJN, Fallos 339:1077, 2016) y los estándares de asequibilidad del PIDESC conforme la Observación General N° 4 del Comité DESC, incorporados al ordenamiento argentino por el artículo 75 inciso 22 de la CN.