El Presidente del Consejo DDHH nombra a integrantes del órgano de investigación sobre Irán

El Presidente del Consejo de Derechos Humanos, Federico Villegas, anunció este martes en Ginebra la designación de Sara Hossain de Bangladesh, Shaheen Sardar Ali de Pakistán y Viviana Krsticevic de la Argentina, como las tres expertas independientes de la recientemente establecida Misión de Investigación sobre la República Islámica de Irán. La Sra. Hossain actuará como Presidenta de la Misión. Se trata de la primera vez que un mecanismo de esta naturaleza está compuesto íntegramente por mujeres.

La Misión fue establecida por el Consejo el día 24 de noviembre pasado en el marco de una sesión especial sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, especialmente en lo que respecta a las mujeres y los niños, para “investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en la República Islámica de Irán relacionadas con las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022, especialmente con respecto a las mujeres y los niños”.

La resolución que crea el mecanismo, S-35/1, le pide además que “establezca los hechos y circunstancias que rodean las presuntas violaciones y recopile, consolide y analice pruebas de dichas violaciones y preserve las pruebas, incluso con vistas a la cooperación en cualquier procedimiento judicial”.

Para desempeñar sus labores, la Misión tiene el mandato de colaborar con todas las partes interesadas pertinentes, incluidos el Gobierno de la República Islámica de Irán, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, las entidades relevantes de las Naciones Unidas, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil.

La Misión deberá presentar al Consejo una actualización oral durante un diálogo interactivo en su 53º período de sesiones, en junio de 2023, y que un informe exhaustivo sobre sus conclusiones durante un diálogo interactivo en su 55º período de sesiones, que se celebrará en marzo de 2024.

Las integrantes de la Misión de Investigación

Sara Hossain (Bangladesh) es abogada del Tribunal Supremo de Bangladesh y ejerce en derecho constitucional, de interés público y de familia. Es socia del bufete de abogados Dr. Kamal Hossain and Associates y trabaja gratuitamente como Directora Ejecutiva Honoraria del Bangladesh Legal Aid and Services Trust. En 2016, fue nombrada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como una de los dos expertos en rendición de cuentas para apoyar la labor del Relator Especial sobre la República Popular Democrática de Corea. La Sra. Hossain forma parte del Comité Asesor de la Coalición Internacional de Mujeres por la Justicia de Género y es miembro de la Junta de Síndicos del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura desde 2017. En 2018-2019, la Sra. Hossain también formó parte de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre las protestas de 2018 en el Territorio Palestino Ocupado. Se educó en el Wadham College de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y fue llamada al Colegio de Abogados de Middle Temple en 1989.

Shaheen Sardar Ali (Pakistán) es profesora de Derecho en la Universidad de Warwick, Reino Unido, y se centra en el Derecho islámico, los derechos humanos y los derechos de las mujeres y los niños. En Pakistán, la Sra. Ali fue la primera Presidenta/Ministra de Estado de la Comisión Nacional de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (2000-2001) y la primera ministra de Sanidad, Bienestar de la Población y Desarrollo de la Mujer del Gobierno de la provincia paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa. Fue miembro y Vicepresidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (2008-2014) y ha sido consultora de una amplia gama de organizaciones nacionales e internacionales. La Sra. Ali es Doctora en Derecho Internacional por la Universidad de Hull, Reino Unido (1998), y es miembro de los consejos editoriales de Arab Law Quarterly y Journal of Islamic State practices in International Law. Habla con fluidez inglés, urdu, pashto y punjabi, lee y escribe árabe y tiene conocimientos prácticos de persa (farsi).

Viviana Krsticevic (Argentina) es licenciada en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Stanford y máster en Derecho por la Facultad de Derecho de Harvard.

Ha litigado extensamente representando a víctimas de violaciones de derechos humanos en América Latina. Ha comparecido ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, defendiendo casos pioneros sobre el marco jurídico de la rendición de cuentas, la violencia de género, el espacio cívico, los derechos de las víctimas, los pueblos indígenas, las reparaciones y los derechos sociales y económicos. Ha contribuido a dar forma a las normas internacionales de derechos humanos en áreas clave a través de sus litigios, su defensa y sus escritos. La Sra. Krsticevic ha intervenido como amicus curiae ante numerosos tribunales nacionales de las Américas, así como ante tribunales regionales de derechos humanos, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La Sra. Krsticevic imparte regularmente clases en el Washington College of Law de la American University, a través de su Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, y en la Universidad de Santo Tomás, a través del Máster en Derechos Humanos Interculturales. También ha impartido clases y participado en conferencias en universidades y grupos de reflexión de toda América y Europa. Ha participado en varias conferencias y ha realizado trabajos de investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg. La Sra. Krsticevic ha publicado extensamente sobre derechos humanos y derecho internacional.

Actualmente es Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una organización de la sociedad civil que trabaja en todo el continente americano para promover los derechos humanos utilizando el derecho internacional y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. La Sra. Krsticevic también es miembro del comité de redacción del protocolo internacional sobre la investigación de las amenazas contra los defensores de los derechos humanos lanzado en 2021, conocido como el Protocolo de La Esperanza. También es fundadora y miembro de la Campaña Gqual, una iniciativa mundial para promover la paridad de género en la representación internacional.