El riesgo país en Argentina volvió a caer y cerró en 852 puntos básicos.

El riesgo país de la Argentina volvió a caer este miércoles y cerró la jornada en 852 puntos básicos. La evolución acumulada en las últimas ruedas visibiliza un alivio parcial en la curva de rendimientos.

Tras el descenso de 52 puntos registrado al comenzar la semana y la baja de 14 unidades del martes, el indicador que mida la banca JP Morgan lleva tres ruedas consecutivas en caída.

El motor detrás de esta merma fue la mejora en la cotización de los bonos soberanos en dólares, tanto en la familia de los Bonares como en los Globales. Los títulos públicos argentinos mostraron una reacción favorable por parte de los inversores institucionales y fondos del exterior, que rebalancearon sus carteras en busca de retornos tras la volatilidad previa.

Este comportamiento positivo se dio a contramano de un escenario externo complejo. Las principales bolsas de Wall Street operaron con cautela y retrocesos condicionados por la publicación de datos de inflación en Estados Unidos que superaron ligeramente las previsiones del mercado, un factor que reavivó la atención respecto de los próximos pasos de la Reserva Federal en materia de tasas de interés.

A nivel regional, la deuda argentina logró desacoplarse transitoriamente del derrotero de otros activos emergentes. Mientras diversas monedas y mercados latinoamericanos sufrieron presión por la fortaleza global del dólar, la renta fija local mantuvo su atractivo relativo en los circuitos internacionales donde continuó la negociación de papeles argentinos.

Mientras tanto, la atención de los inversores permanece centrada en la evolución de las reservas y en los próximos compromisos financieros que deberá afrontar el Tesoro nacional.

Con información de la agencia Noticias Argentinas