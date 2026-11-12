Kicillof aseguró que León XIV: “Hizo una llamada de atención respecto de ciertos temas sensibles”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró este miércoles que el discurso del Papa León XIV en la misa que brindó en la Basílica de Luján fue “una verdadera llamada de atención” respecto a una serie de temas “sensibles” en la sociedad.

“Toda la seguidilla de mensajes que ha tenido el Papa la verdad que fue una verdadera llamada de atención a quienes no quieren escuchar las palabras ‘solidaridad’, la palabra ‘pobre’, la palabra ‘universidad’, la palabra ‘discapacidad’”, apuntó el mandatario provincial al finalizar la misa.

En declaraciones radiales, Kicillof declaró que habrá que esperar algunos días para saber si la presencia y el mensaje del Sumo Pontífice en la Argentina tendrá un “impacto positivo en términos de política”.

“Me parece que vamos a estar en unos días importantes para ver si esto tiene algún tipo de impacto positivo en términos de política”, señaló.

De todos modos, Kicillof puso la visita del Papa a la Argentina en términos de impacto en una secuencia de acontecimientos marcada por la salida del ahora ex presidente derechista Santiago Peña en Paraguay y las recientes derrotas de Donald Trump en Estados Unidos, de Benjamin Netanhayu en Israel y de Flavio Bolsonaro en Brasil.

“Las palabras del Papa resuenan distinto cuando alguno pensaba que tal vez venía esta ola de ultraderecha de los seguidores de Trump a establecer la nueva regla del mundo. Bueno, parece que no tanto”, analizó.

Por otra parte, el gobernador y líder del Movimiento derecho al Futuro destacó que a diferencia de la misa organizada por el Gobierno de la Ciudad frente al Monumento a los Españoles en Palermo, la celebración en Luján no tuvo ningún tipo de “carpa vip” y fue todo “muy austero”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas