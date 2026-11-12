Tras su visita a la Argentina, León XIV arribó a Perú, última etapa de su gira sudamericana.

El papa León XIV arribó a las 19.02, hora argentina, a Perú, última etapa de su gira apostólica por Sudamérica que se inició el 6 de noviembre en Uruguay y continuó desde el 8 hasta este miércoles en Argentina.

El papa León XIV arribó a las 19.02, hora argentina, a Perú, última etapa de su gira apostólica por Sudamérica que se inició el 6 de noviembre en Uruguay y continuó desde el 8 hasta este miércoles en Argentina.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, acompañada por miembros de su Gobierno, recibió al jefe de la Iglesia católica al pie del avión que lo transportó desde Buenos Aires en la Base Aérea de El Callao.

El Papa nacido en 1955 en Chicago, Estados Unidos, como Robert Francis Prevost, ejerció más de 20 años en Perú como misionero agustino y obispo de Chiclayo antes de ser elegido sumo pontífice de la Iglesia católica. En 2015, adoptó la nacionalidad peruana.

León XIV tiene previsto desarrollar una extensa agenda de actividades hasta el lunes 16 en las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

Durante su primera jornada de estadía en Perú, el Papa se dirigirá al Palacio de Gobierno, en Lima, donde recibirá la bienvenida oficial por parte de la presidenta Fujimori.

Posteriormente, mantendrá un encuentro con autoridades del Gobierno peruano, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. Allí se espera que el Papa pronuncie el primer discurso de su visita, según el programa oficial.

Este jueves 12 de noviembre, el sumo pontífice tiene previsto a las 9.30 (hora de Perú, las 11.30 de Argentina), un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, donde dará otro discurso.

A las 10:20 se realizará la celebración de la hora media con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. Allí oficiará su primera homilía.

Posteriormente, a las 11:30 se producirá el “Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano” en la plaza ubicada frente a la Catedral.

Por la tarde, a las 18:00, el Papa encabezará la Vigilia de oración con los jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, donde pronunciará otro discurso del Papa.

La segunda jornada de la visita del sumo pontífice será a las 20:00 con una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Robert Francis Prevost llegó por primera vez al país en 1985 como misionero de la Orden de San Agustín, para desempeñar labores pastorales en Chulucanas, Trujillo y Lima. Además, fue nombrado administrador apostólico y luego obispo de Chiclayo (entre 2014 y 2023).

Se desempeñó como vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y administrador apostólico del Callao.

En 2023, Prevost fue llamado a Roma por el papa Francisco para asumir como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, siendo posteriormente creado cardenal.

El 8 de mayo de 2025, tras el fallecimiento del papa Francisco, fue elegido en el cónclave como el 267 pontífice de la Iglesia Católica, adoptando el nombre de León XIV y convirtiéndose en el primer papa de origen estadounidense con nacionalidad peruana.

Con información de la agencia Noticias Argentinas