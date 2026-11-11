Elecciones 2027: «La heredera…»

Hoy están «claras» 3 cosas a diferencia de otras elecciones:

Se sabe bien «quién es quién»

El presidente Javier Milei irá por la reelección

irá por la reelección Hay una heredera, si todo sale bien…

Se sabe quién es quién

Hoy no tenemos dudas de quienes quieren ir «para adelante», que este país mejore, que tenga posibilidades de progreso; por lo menos las «señales» que hoy se muestran van en ese sentido y el gobierno de Javier Milei no ha dejado de repetir que quiere un país para todos… ¿Por qué no creerle si es el único Presidente que «cumplió lo que prometió»?

Cuando asumió lo dijo claramente: «será durísimo salir de donde nos dejaron, habrá ajuste, no hay plata y nadie puede sacar a Argentina del «pozo» si no son los mismos Argentinos».

Arregló la macroeconomía claramente, empezó a brindar señales de seriedad fiscal, subieron de una forma bastante importante las exportaciones (no olvidemos que estábamos «cerrados al mundo», importábamos gas y petróleo, siendo productores de ellos) y comenzamos el duro camino de reestablecer la confianza; se acabaron los «piquetes», el club de los «juicios laborales» y la emisión sin «freno» que subió la inflación a la estratósfera.

Por marcar algunas acciones positivas.

Ahora el desafío es levantar la microeconomía, los sueldos y crear fuentes laborales, pero ésto no lo puede hacer el gobierno solo, necesita de inversiones, decisiones empresariales y sobretodo, capital interno y externo para lograrlo.

El gobierno de Milei puso un rumbo «claro» hacia adelante y la oposición la mayoría, acompañó éste proceso; una minoría como el kirchnerismo ve que se «esfuman» sus chances de volver al poder si al gobierno de Milei le va bien, por eso se ha «cansado» de poner «palos en la rueda» a espaldas de las necesidades del pueblo Argentino de salir del profundo pozo que ellos mismos nos dejaron.

Entonces, pregunto: ¿Hay alguna duda de lo que tenemos que hacer en el 2027? Para que quiere volver el kirchnerismo, cuál es el plan de desarrollo, lo que plantean sus dirigentes como Ricardo Quintela por ejemplo (Gobernador de La Rioja) «expropiar» o Sergio Massa «volver al plan platita»? Esa es la idea?

Se sabe también que los «modos» de expresarse de Milei no son del agrado de la mayoría de los argentinos, está «lejos» de convertirse en un estadista sino modifica esa postura pero aquel que analiza los números, SABE que el rumbo es el correcto, veremos si lo reafirma en el tiempo que queda.

Milei irá por la reelección

¿Queda alguna duda de ésto? Sinceramente creo que todavía no ha llegado adonde pretende, prometió bajar la inflación y los últimos 2 puntos (para llegar a «0») no están resultando fáciles, producto de la recesión, aumentos de insumos, impuestos y alimentos (en las provincias del interior se nota mucho ésto) y ha producido un «párate» en el crecimiento económico; si el gobierno de Milei lograra «reactivar» la microeconomía, seguramente tendría una reelección tranquila (tiene 6 meses para lograrlo) de no ser así, los «miedos», los «fantasmas» volverán y se reavivará la incertidumbre (lo vemos en el crecimiento en estos últimos 4 meses del riesgo país), además, en el 2027 vencen algunas deudas internacionales (relacionadas con el FMI) y no se sabe bien si hay el capital para afrontarlas, aunque el Ministro de Economía Caputo, no se ve muy preocupado por ello y afirma que «hay dólares y vendrán más» del campo y la buena producción que se ha expresado este año en el ámbito ganadero y agrícola.

De todos modos, el mercado se ha vuelto muy «volátil» y esto indudablemente preocupa.

Por otro lado, la especulación empresaria (que siempre está) no ayuda a éste contexto y las inversiones están tardando en llegar (¿le suena conocido el panorama, no lo vivimos ya con Mauricio Macri y ahora lo estamos haciendo de nuevo?) no sé, me parece.

Ahí está la única duda y la chance de que nuevamente el kirchnerismo tenga posibilidades de volver, ya lo hicimos… ¿Otra vez volvemos a lo mismo?

El pueblo dirá si quiere o no «tirar por la borda» todos estos años de esfuerzo y de ajuste del cinturón…

La heredera

Si todo sale bien, como se espera, hay una «clara» dirigente que podría continuar este proceso de crecimiento sostenido, seguridad jurídica, paz en las calles, pero sobretodo, porque ha madurado, ha aprendido, ha crecido y está dispuesta a correr el riesgo de «ir por todo» en el buen sentido, en beneficio del país.

Quizás ésto que digo no se comparta en un 100% por los lectores, pero déjenme expresar que yo lo sienta así.

Lo ha demostrado, dejo de lado la «comodidad» del deber cumplido (porque perdió las elecciones pero ganó un caudal de votos impresionantes), dejó el «ego» de lado, aceptó las disculpas a las agresiones recibidas y vió la oportunidad, dijo «Si éste es el camino» y se jugó por él.

Hoy, desde mí punto de vista, deberían reconocerle que es parte fundamental de este presente y por ello, sin duda, debería ser la candidata a Vicepresidente de la Nación (creo que por eso hoy está en el Senado, para aprender a manejarlo, para dejar las bases de la propuesta que se viene) y creo también, que le haría muy bien al país, a la confianza y al crecimiento.

Para que quede claro, no la conozco, no soy amigo, no estuve nunca sentado en una mesa política con ella, pero creo en sus convicciones, lo ha demostrado en sus acciones y me parece que espera el «reconocimiento» que se merece…

Dije antes «dejó los egos» de lado, bueno aunque parezca casi imposible, Milei y la gente de cercanía (Karina Milei y Martín Menem, por dar dos nombres) deberían hacer lo mismo…

Por supuesto, me refiero a Patricia Bullrich que en el 2027 debería conformar la fórmula con Javier Milei y juntos afirmar definitivamente el camino y el objetivo que se planteo en el comienzo.

¿Suena descabellado? No lo creo, si son «inteligentes», van a hacerlo de este modo y ahí si, quedará el «legado» para lo que viene si en el período 2027/2031 se logra el tan ansiado «despegue»…

Se lo dejo para que lo piense… pero piense también cuántas oportunidades más va a desperdiciar Argentina, como lo ha venido haciendo: Un país con TODO y con la mitad de la sociedad sin NADA, ¿No será tiempo de cambiar y ponernos a pensar que SI PODEMOS tener un país para todos?

Muchas veces lo dijeron, lo declamaron y nunca lo cumplieron… todavía seguimos esperando…

Pero nosotros también, somos parte del problema, alguna vez tenemos que «apostar» a querer ser un Gran País. Con «salvarnos nosotros mismos» ya no alcanza.

¡Hasta la próxima!