Elecciones en APL: «Con Di Próspero los trabajadores perdieron 56% de su poder adquisitivo»

La Asociación del Personal Legislativo (APL) tendrá elecciones y el titular del gremio hace 20 años, Norberto Di Próspero, enfrentará a la oposición que lleva de candidato a Ricardo Sablich y que plantea una renovación.

El próximo 19 de agosto, las elecciones de autoridades en APL enfrentarán a Di Próspero con un viejo conocido, Ricardo Sablich, quien regresa como candidato a secretario general por la Lista Azul. Bajo el lema «Renovación con historia» y el énfasis en «trabajadores protagonistas».

Sablich comparte fórmula con Mariela Britos, en representación del Senado, como candidata a secretaria adjunta.

Sablich: «El trabajador como protagonista»

«Es la única posibilidad de un cambio drástico, como esperan los trabajadores, es con una conducción distinta que administre mejor y genere la hipótesis de incorporar al trabajador como protagonista», declaró Sablich al portal Mundo Gremial, destacando su trayectoria como base para una transformación responsable.

La Lista Azul critica duramente la gestión actual, señalando que «los trabajadores han perdido más del 56% de su poder adquisitivo». Con un escalafón de 14 categorías, solo 4 cubren la canasta básica, 9 no la cumplen y una está por debajo de la línea de pobreza.

Los principales ejes de campaña de la Lista Azul

La plataforma electoral de la Lista Azul para el período 2025/2029 es ambiciosa y centrada en la transparencia y el protagonismo de los afiliados. Entre sus 13 puntos clave se destacan:

Administrar con responsabilidad la parte del salario que los trabajadores destinan al gremio.

Refrendar cada acuerdo salarial en Asamblea General Extraordinaria.

Restablecer el convenio con ANSES para que los jubilados sean afiliados plenos y utilicen descuentos por planilla, especialmente en farmacia.

Respetar la Comisión Paritaria Permanente y proponer ítems como plus por presentismo, salvaguardando los existentes (riesgo, comida, etc.) para que no se usen como herramienta disciplinaria.

Sentar bases para un predio recreativo en la zona Sur para la familia legislativa.

Realizar una exhaustiva auditoría previa a asumir, con compromiso de hacer público el resultado.

Garantizar representación femenina en la paritaria por primera vez en casi 30 años de la ley 24.600, con una mujer en el segundo lugar de importancia: la Secretaría Adjunta.

Proponer una reforma estatutaria para reducir cargos en la Comisión Directiva, suprimiendo al menos 10, ya que mayor cantidad no ha redundado en mejor representación.

Simplificar y transparentar el régimen electoral, asegurando representación de la oposición en las Juntas Electorales.

Incrementar un 100% los subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, con difusión y actualización automática.

Extender la entrega de útiles escolares hasta los 18 años.

Formalizar y hacer pública la situación de bienes con disponibilidad restringida, como las hipotecas de hoteles en Mar del Plata, Villa Gesell y la sede propia en México 1835.

Fortalecer áreas no cubiertas por la prepaga Omint (salud mental, gerontología, odontología, adicciones), mejorar el plan actual (Génesis 2700) y, en caso de superávit, invertir en calidad en lugar de un sanatorio propio.

