Elecciones en Perú: Roberto Sánchez pasó al frente ante Keiko Fujimori en un conteo de votos muy ajustado

El recuento definitivo en Perú entró en su tramo final tras un balotaje que dejó un estrecho margen entre los dos candidatos. Con el 94,6% de las actas procesadas, Roberto Sánchez (Juntos por Perú) lideraba la votación con 8.842.039 votos (50,07%), apenas 22.294 sufragios por encima de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien sumaba 8.819.091 votos (49,94%).

Ante este virtual “empate técnico”, el conteo podría extenderse hasta el 15 de julio, fecha en la que está previsto que finalice el escrutinio definitivo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), única instancia con validez jurídica para el procesamiento inicial de actas, pidió a los partidos esperar al 100% del procesamiento antes de cualquier conclusión.

Una vez alcanzado el total de actas procesadas, el resultado numérico final no se proclama de inmediato. Ese envío se remite al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que debe aguardar la resolución de impugnaciones, actas observadas y apelaciones en los Jurados Electorales Especiales (JEE). Solo cuando todas las controversias legales estén resueltas y los votos queden firmes, el pleno del JNE refrenda los resultados, suscribe el acta de proclamación y entrega las credenciales al presidente y vicepresidentes electos.

Los resultados finales se conocerían el 15 de julio, pocos días antes de la transferencia de mando prevista para el 28 de julio. La vocera del JNE, Grecia Rentería, señaló que la proclamación se postergará debido a la introducción de un nuevo proceso obligatorio de recuentos para mesas impugnadas o con observaciones, y advirtió que dichas actas se incrementaron en más del 50% respecto de elecciones previas.

Con información de la agencia Noticias Argentinas