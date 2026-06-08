Pesar en el ambiente artístico por la muerte de María Rosa Fugazot a los 83 años

La actriz María Rosa Fugazot murió este lunes 08 de junio a los 83 años.

El mundo del espectáculo argentino está de luto ante la reciente muerte de la reconocida actriz argentina María Rosa Fugazot a los 83 años, según confirmaron fuentes policiales.

Su muerte fue constatada durante la noche de este domingo, cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad asistieron al edificio ubicado en la calle Güemes al 4700 tras un llamado al 911 por una persona descompensada en el lugar.

De acuerdo con la información del parte policial, las dos mujeres que acompañaban a la actriz en el departamento facilitaron el acceso a los oficiales y a los profesionales de la salud.

Según el informe de SAME que reprodujo un cable de la agencia Noticias Argentinas, el deceso de la artista de cine, teatro y televisión fue constatado a las 21:41 de ayer por personal médico que acudió a su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

En el caso intervienen la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 12, a cargo de Martín Parrando, y la Secretaría de Leandro Alonso, que dispusieron de manera preventiva el inicio de actuaciones bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.

La trayectoria de la artista que conquistó el cine, la televisión y el teatro

Hija de María Esther Gamas, actriz, cancionista y vedette argentina, y del cantor y actor uruguayo Roberto Fugazot, María Rosa Fugazot nació el 20 de diciembre de 1942 en la provincia de Buenos Aires.

La intérprete dejó un legado con descendencia en la familia de artistas: era hija de María Esther Gamas y de Roberto Fugazot, madre del actor René Bertrand -falleció en junio de 2025- y del cantante Javier Caumont.

Su debut en el escenario fue a la corta edad de 15 años, aunque su padre no lo tomó a bien y ante la decisión de dedicarse al mundo del espectáculo, el enojo fue tal que estuvo un tiempo sin hablarle, pero años después asistió a una de sus obras como espectador y se emocionó hasta las lágrimas, tal como explicó la propia artista en entrevistas.

Como una gran hazaña, María Rosa contaba que en sus comienzos, al ser menor de edad, debía esconderse en una caldera durante las inspecciones laborales para evitar problemas con los controles. Además, en conversación con Radio Rivadavia, reveló que su vocación frustrada era ser médica forense, pero la pasión por el teatro y la herencia de su gran familia de artistas pudo más.

Con una gran cantidad de reconocimientos en su haber, la intérprete se hizo de un Martín Fierro de Oro en 2012 por “El Puntero”, serie de la que fue parte y por la que estuvo nominada como actriz de reparto. La artista también levantó el galardón a la Trayectoria en las Estrellas de Concert 2017, durante la temporada teatral de Villa Carlos Paz.

A lo largo de su juventud, se consolidó como una de las grandes vedettes y actrices de la época de oro, al compartir escenarios en el Teatro Maipo y El Nacional junto a Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Juan Carlos Calabró.

Además, fue cantante en la orquesta de Eddie Pequenino, donde acompañó a Frank Sinatra Jr. junto a Tomy Dorsey. Para 1.966, pisó por primera vez la pantalla grande con un pequeño papel en la película “Las locas del conventillo”, dirigida por Fernando Ayala.

En 1.967 se incorporó al histórico programa televisivo “Operación Ja-Já”, creado por Hugo y Gerardo Sofovich y en 1970 se casó con César Bertrand, una de las parejas más estables del ambiente artístico, hasta la muerte del actor en 2008.

Años después, los estrenos cinematográficos continuaron con películas como “Mi novia el…”, “El rey de los exhortos” y actualmente en “Ningún amor es perfecto”.

La actriz desembarcó en la pantalla chica con recordados roles en clásicos de la televisión argentina como “Gerente de familia”, “Durmiendo con mi jefe” junto a Guillermo Francella, “Los Roldán”, “Amas de casa desesperadas”, “Sos mi hombre” y “El Puntero”.

En 2014 asumió el personaje de Bernarda Alba en la obra La casa de Bernarda Alba, donde reemplazó a Norma Pons.

Además, desarrolló una carrera como cantante. En 2.013 interpretó junto a su hijo Javier Caumont la canción “Si a veces hablo de ti”, que obtuvo un Diploma de Excelencia en el festival internacional de la canción realizado en California.

En 2.023 formó parte de la serie “Nada”, protagonizada por Luis Brandoni y con participación especial de Robert De Niro. Allí interpretó a Celsa, la histórica ama de llaves y compañera cotidiana del personaje principal, cuya ausencia desencadena toda la trama.

Recientemente, Fugazot atravesó el fallecimiento de su hijo René Bertrand en junio de 2025 y su principal lamento llegó por ni ella, ni sus nietos, pudieron darle la mano al actor: “Estoy en piloto automático porque no puedo explotar, gritar o llorar. Es como si tuviera un agujero negro de un balazo de cañón, no puedo exteriorizar”, contaba un mes después del trágico desenlace.

Es que el intérprete había iniciado una incipiente pelea contra el cáncer y más tarde falleció por un virus invernal. Entre la vorágine, la artista no se pudo despedir de su hijo: “Tuve a mi mamá y a mi papá de la mano cuando se fueron y eso me hizo muy bien. Con él no pude”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas