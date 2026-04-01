Empresas de colectivos del AMBA anunciaron una reducción de frecuencias por la suba del gasoil

Las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron que desde este miércoles 1° de abril reducirán las frecuencias de sus servicios como consecuencia del aumento del gasoil y de la falta de actualización de esos mayores costos en sus ingresos.

La medida alcanzará a líneas de jurisdicción nacional y provincial, por lo que impactará tanto en recorridos que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano como en otros servicios del área metropolitana.

La decisión fue comunicada por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (CEUTUPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).

En un pronunciamiento conjunto, las entidades sostuvieron que el incremento del combustible volvió inviable mantener los niveles habituales de prestación y remarcaron que la operación del sistema se encuentra en “serio riesgo”.

Según expusieron las cámaras, la reducción de frecuencias responde a la “imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos actuales”, en medio de una escalada del costo del gasoil y ante la falta de respuestas oficiales a los reclamos del sector.

En ese marco, pidieron comprensión a los usuarios y reclamaron medidas urgentes para restablecer la normalidad del servicio.

Desde el Gobierno nacional, en tanto, calificaron la decisión empresaria como una maniobra de presión y advirtieron que habrá controles sobre la prestación y sanciones para las compañías que no cumplan con los servicios establecidos. La tensión se produce en la antesala de una nueva actualización tarifaria: el Ministerio de Transporte bonaerense informó que desde las 0 del 1° de abril entrarán en vigencia los nuevos cuadros para los servicios urbanos e interurbanos provinciales del AMBA, ajustados según el IPC de febrero.

El conflicto abre un nuevo frente entre las empresas del sector y las autoridades, en un sistema que arrastra discusiones por subsidios, estructura de costos y nivel de prestación. De no mediar una negociación de último momento, los usuarios del AMBA podrían encontrarse desde este miércoles con mayores tiempos de espera y un servicio reducido en una amplia porción de las líneas de colectivos del área metropolitana.

Con información de la agencia Noticias Argentinas