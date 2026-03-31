Semana Santa: qué ver en el streaming durante el feriado

Durante el fin de semana largo de Semana Santa, muchas personas aprovechan para descansar, viajar o simplemente disfrutar de tiempo en casa.

En este contexto, Roku ofrece acceso a una amplia variedad de contenidos a través de sus distintas aplicaciones de streaming, con opciones para todos los gustos y estilos.

Ya sea para quienes buscan historias tradicionales asociadas a estas fechas o para quienes prefieren ponerse al día con los últimos estrenos, la plataforma reúne propuestas que combinan entretenimiento, actualidad y clásicos del catálogo en aplicaciones de suscripción.

Contenidos para acompañar la temporada

Para quienes eligen ver títulos vinculados a temáticas históricas, espirituales o reflexivas durante estos días, Roku ofrece acceso a películas disponibles en distintas plataformas:

En Netflix:

• La Pasión de Cristo – 2004

• Los dos Papas – 2019

• María, madre de Jesús – 1999

• El apóstol de Cristo – 2018

Estrenos destacados de marzo para maratonear

Para quienes prefieren aprovechar el feriado con novedades y tendencias, estas son algunas de las incorporaciones más recientes disponibles a través de Roku:

En HBO Max:

• Kingdom of the Planet of the Apes (El Planeta de los Simios: Nuevo Reino)

• Alien

• Anaconda

• Máxima (serie)

En Disney+:

• O11CE: Nueva Generación

• Outlander – Temporada 8

• The Handmaid’s Tale – Temporada 6

• Zootopia 2

• Daredevil: Born Again – Temporada 2

En Netflix:

• One Piece – Temporada 2

• Peaky Blinders – El hombre inmortal

• La Fiscal (serie)

En Paramount+:

• Marshals: Una Historia de Yellowstone – Nuevo Lanzamiento,

•The Madison – Nuevo Lanzamiento,

• The Running Man – Nuevo Lanzamiento,

• NCIS – Temporada 18

• Criminal Minds Temporada 15

En Universal+:

• Spiderman – Across The Universe

• One Chicago

Además, los Streaming Sticks de Roku son el complemento ideal para quienes aprovechan el feriado para viajar, ya que permiten llevar sus contenidos favoritos a cualquier lugar y disfrutar de la misma experiencia de entretenimiento en distintos televisores, de forma simple y práctica.

Ya sea para una maratón de estrenos, descubrir nuevas series o revisitar historias clásicas, Roku reúne todo el entretenimiento en un solo lugar. Para más información sobre los diferentes canales disponibles en la plataforma Roku, The Roku Channel, dispositivos Roku, modelos de Roku TV y más, visita www.roku.com