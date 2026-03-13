En la segunda mitad de 2025 se perdieron casi 100 mil empleos.

Entre junio y diciembre de 2025, el empleo asalariado privado registró variaciones mensuales negativas, acumulando una pérdida de 96.800 empleos, con cesantías y cierres de empresas.

En diciembre de 2025 el empleo asalariado en el sector privado alcanzó los 6.197.000 trabajadores.

Así, registró una pérdida de 12.400 personas (-0,2% respecto al mes anterior), de acuerdo con los datos de la Secretaría de Trabajo. En relación a diciembre de 2024, el empleo asalariado se redujo 1% (equivalente a 106,2 mil trabajadores menos).

Se registraron caídas en el sector asalariado privado (-1,3%, 88,8 mil personas menos) y en el sector público (-0,5%, 18,7 mil trabajadores menos), mientras que el trabajo en casas particulares se mantuvo relativamente estable (0,3%, 1,3 mil personas más).

En cambio, en diciembre de 2025 el trabajo independiente mostró una variación positiva del 0,7% respecto al mes anterior.

Todas las categorías de trabajo independiente mostraron una expansión respecto al mes anterior: la cantidad de monotributistas registró un incremento del 0,5% (cerca de 9.000 más), el número de personas encuadradas en el monotributo social creció un 1,7% y aquellas que pertenecen al régimen de autónomos aumentaron 1,5%.

En la comparación interanual, el trabajo independiente en su conjunto experimentó un crecimiento del 3,8% (equivalente a 104,8 mil personas más).

Al interior de este grupo existieron dinámicas diferenciadas: la cantidad de aportantes al monotributo aumentó un 5,4% (aproximadamente 113 mil personas más), mientras que la cantidad de autónomos se redujo un 0,5% (unas 2 mil personas menos) y la de monotributistas sociales cayó un 2,4% (aproximadamente 6,2 mil personas menos).

A partir de septiembre de 2023, el empleo formal en el sector privado comenzó una etapa de destrucción neta del empleo, tendencia que se acentuó durante el primer trimestre de 2024, con una caída mensual promedio del 0,4%.

Interpretación: los datos muestran una contracción sostenida del empleo asalariado, en particular en el sector privado, que contrasta con la recuperación relativa del trabajo independiente. La pérdida acumulada de casi 97 mil asalariados entre junio y diciembre y la caída interanual de 106,2 mil trabajadores ponen en evidencia tensiones en el mercado laboral formal, mientras que el aumento de monotributistas sugiere recomposición hacia formas de trabajo más flexibles o informales dentro de la formalidad contributiva.

Con información de la agencia Noticias Argentinas