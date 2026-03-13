Caputo defendió a Adorni tras su gira por Nueva York: “Es irrelevante porque no costó un centavo”

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego del polémico viaje de la esposa del funcionario con la comitiva oficial en la gira por Nueva York y sostuvo que “lo que hizo no le costó ni un centavo a los argentinos”.

“Creo en Manuel, lo banco a muerte”, declaró el funcionario, quien remarcó que no hubo costos para el Estado y que el traslado de Bettina Angeletti no generó un problema en el Gobierno.

Descartó que sea un problema moral y ético para la gestión libertaria e insistió en que el ministro coordinador es “un funcionario honesto”.

“Es una persona extraordinaria. Fuimos a mostrar oportunidades e inversión, el periodismo de acá se focalizó en algo irrelevante, hay que focalizarse en el fondo”, pidió el funcionario.

Con información de la agencia Noticias Argentinas