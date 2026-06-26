Escándalo en Blender: motín al aire que expone la precarización laboral y los despidos masivos

La conductora Fiorella Sargenti cortó la transmisión de su programa en vivo en el streaming Blender por el despido de 20 trabajadores que reclamaron aumentos de sueldos.

«Está sucediendo una situación laboral con nuestros compañeros. Echaron a muchos compañeros por hacer un reclamo vinculado con nuestro salario. No podemos seguir haciendo el programa así», dijo en el vivo del programa Último Aviso, la conductora Fiorella Sargenti y paró la transmisión.

El asunto estalló en la cara de los directivos apenas minutos después de que los empleados enviaran un correo electrónico colectivo a la empresa. En ese texto, la planta del medio exigía que se cumplieran los acuerdos de haberes pautados antes de comenzar el año de aire. La respuesta fue el despido.

Corte de transmisión

El personal solo pedía abrir una mesa de diálogo ordenada. El reclamo apuntaba a resolver el pago de feriados, la aplicación del aumento trimestral acordado y la situación particular de varios compañeros que venían muy perjudicados por los últimos cambios en la empresa.

La nota formal a los dueños llevó la firma de la gran mayoría de los empleados del canal. Trabajadores de aire, producción, del área comercial y de redes se unieron para pedir respuestas básicas sobre sus ingresos. Frente a los despidos como única contestación, el equipo periodístico y los técnicos pactaron cortar el vivo de forma coordinada.

"Blender"



Porque en la mitad de la transmisión de su programa diario "Último Aviso", Fiorella Sargenti, acaba de anunciar que se cancela la emisión porque acaban de despedir a muchos compañeros del canal por reclamos salariales. "Hay guardias esperándonos afuera", señaló. pic.twitter.com/bVil7zKotE — Es Tendencia Ar (@EsTendenciaAR) June 25, 2026

La crisis expuso vista la trama de negocios de los nuevos medios y la precarización laboral en ellos. De hecho hay una fuerte campaña del Sindicato de Televisión para tratar de agremiarlos y darles cobertura.

El dueño de Blender es Augusto Marini, titular del Cale Group y el mismo empresario que financia la señal Carajo donde mantiene el mismo esquema laboral. Carajo es el canal libertario oficialista donde trabaja militantes como Gordo Dan y otros integrantes de Las Fuerzas del Cielo.

Marini está a un paso de quedarse con el manejo del Canal de la Ciudad.

Vale recordar que Marini es en hombre proveniente de Misiones, donde creció bajo el ala del poder político local. También tiene negocios en el sector de la salud que lo llevaron a tejer una amplia red de relaciones con diferentes personajes del poder político y empresario.

Con información de agencia Infogremiales