Hasta en España le preguntan a Javier Milei por Adorni: «Creo en su honestidad…»

El Presidente Javier Milei fue galardonado en España con la Medalla de Honor de la Universidad de San Pablo y la prensa española le preguntó por Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei recibió este viernes a la mañana, en la localidad española de San Lorenzo de El Escorial, la Medalla de Honor de la Universidad de San Pablo, Madrid, donde también participó en la ceremonia inaugural de los cursos de verano y expuso sobre los principales logros de su gestión, ratificando su idea de que la eficiencia y la justicia deben ir de la mano.

La prensa española le preguntó a Milei por el caso Adorni, él dijo que le cree pero que «la Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho… si finalmente lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada. Sin embargo, yo creo en la honestidad de Adorni”.

«Manuel es inocente. Con lo cual, yo soy super optimista de que no va a tener ningún tipo de problema. Pero yo te diría que yo no tengo problema con eso. El tema es siempre, digamos, yo a mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias», afirmó.

Y agregó: «El tema ya está en la justicia. ¿cuál es el problema? Tenía que presentar los números, fue, los presentó, listo. Digo, que lo determine la justicia. Ese es ese es el punto central. Yo creo quelo que le han hecho excede el límite de todo lo tolerable. Y la realidad, me parece que han violentado límites de lo humano».

«Yo no me voy a dejar llevar por denunciadores seriales que se dedican justamente a hacer esto. De vuelta, vos fíjate, el único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a a ingresar a la función pública. Digo, hay US$ 400.000 millones en los colchones de Argentina. O acaso, ¿por qué sacamos la ley de inocencia fiscal?», finalizó.

Premio en España

Las autoridades de la Universidad de San Pablo definieron que la distinción a Milei le fue otorgada por su “relevante papel como economista y docente; su destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica y a su liderazgo en reformas orientadas hacia la estabilidad y modernización internacional de la República Argentina”.

Ante un nutrido auditorio, integrado también por el canciller Pablo Quirno y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el mandatario explicó que decidió involucrarse en política al constatar que las cosas no se cambian gritando desde la tribuna, pero aseveró que no es sencillo estar en la función pública y, con una metáfora futbolera, manifestó que “cuando uno está en la tribuna es bastante más fácil que en el campo de juego”.

Discurso del Presidente Javier Milei en la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo. pic.twitter.com/UL5Oqc4hTc — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 26, 2026

Durante su alocución, el Jefe del Estado se refirió a temas morales y de eficiencia económica y abordó contenidos de su libro La moral como política de Estado, de próxima publicación.

Milei dijo que la condición natural del hombre a lo largo de la historia ha sido la pobreza; por lo tanto, estimó necesario explicar cómo generar la riqueza y aseguró que la forma de hacerlo es “con el capitalismo de libre empresa”, el que surge de un conjunto de valores judeocristianos.

Sostuvo que el déficit fiscal es inmoral, “porque si lo financio con emisión monetaria es una estafa, es una falsificación de dinero y además termina en un impuesto inflacionario que es profundamente regresivo y genera ineficiencia en el funcionamiento del sistema de precios”. Aseguró que “si lo financio con deuda es profundamente inmoral, porque quiere decir que entonces la fiesta de hoy la pagan las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, personas que aún no nacieron”.

El Presidente también enumeró los principales logros de su gestión, entre los cuales destacó que hoy la economía argentina crece en promedio “al 5% anual, cuando en los 100 años anteriores lo hizo al 1. Es decir, quintuplicamos el ritmo al cual la economía argentina crece”, al tiempo que precisó que su gobierno sacó a casi el 30% de los argentinos de la pobreza.

Si bien admitió que aún falta mucho por hacer, recalcó que “14 millones de argentinos dejaron de ser pobres. Hoy un tercio de los chicos dejaron de ser pobres”, e indicó que la inflación, “que estaba en torno al 211% en minoristas y al 300% en mayoristas, hoy oscila entre el 30% y el 25%”.

El Presidente Milei continuará su agenda en España con una reunión con inversores y esta noche abordará el avión de regreso al país, al que llegará mañana por la mañana.