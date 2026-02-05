¿Espiaron a Javier Milei en la pandemia?

El hecho habría ocurrido durante el verano de 2020. Fuerzas de Seguridad habrían solicitado datos de manera “ilegal.”

El presidente Javier Milei habría sido “espiado” entre enero y febrero de 2020, según un informe presentado el miércoles por el canal TN.

En el listado se encontrarían los nombres de quienes solicitaron datos de manera “ilegal” no solo de Milei, que por ese entonces era panelista invitado para debatir sobre temas de economía en canales de televisión, sino de otras figuras como, por ejemplo, Mirtha Legrand.

Un estudio jurídico

“En pandemia espiaban al actual Presidente de la Nación y tenemos el listado. En enero del 2020 empezaron las investigaciones de un estudio jurídico, porque la base la podían contratar privados. Ahora se sabe que era ilegal, pero lo que pudimos determinar, es que hay fuerzas policiales o fuerzas de seguridad, que no podían acceder a esos datos, era ilegal”, dijo el periodista Wiñazki en TN.

Uno de los nombres que resaltó fue el del ex agente de la Policía Federal Ariel Zanchetta un “espía de ultrakirchnerismo” y deslizó que Milei sería “querellante en la causa”.

“El listado no lo va a encontrar nadie porque lo sistematizamos de un modo que se filtra a la web (…) La justicia dijo que esto se tenía que prohibir. Se prohibió la base, alguien la robó y la puso en la web. Al Presidente de la Nación actual, le buscaron los datos, la cuenta, el teléfono privado, propiedades y cuentas bancarias que solamente se podían conocer con el levantamiento del secreto fiscal. Igual que a Mirta, Legrand, igual que a (Mauricio) Macri y que a (Alberto) Nisman”, concluyeron.

Con información de agencia NA