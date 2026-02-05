¿Amenaza de paro docente antes del inicio de las clases? Denuncian «indigencia salarial»

Los gremios docentes UDA y CEA reclamaron al gobierno nacional la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional y aseguran que los ingresos son de indigencia. Falta menos de un mes para el inicio de las clases.

La Unión Docentes Argentinos (UDA) y Confederación de Educadores Argentinos (CEA) elevaron una petición conjunta al gobierno nacional solicitando la inmediata apertura de la paritaria nacional docente, al considerar que los ingresos actuales de los maestros los sitúan en niveles de pobreza extrema, en un momento crítico previo al comienzo del ciclo lectivo.

En un comunicado, ambos gremios criticaron duramente la decisión del Ejecutivo de otorgar un incremento salarial mediante decreto y fijar el sueldo mínimo en $500.000, al que calificaron como “resuelto de manera unilateral por el Gobierno Nacional”. Según manifestaron, esta medida “ubica a la docencia en el terreno de la indigencia”.

Pedido urgente

Los secretarios generales de las organizaciones, Sergio Romero (UDA y responsable de Políticas Educativas de la CGT) y Fabián Felman (CEA), exigieron que la Secretaría de Educación, encabezada por el profesor Carlos Torrendell, convoque “de manera urgente a la paritaria nacional, con voluntad de diálogo y el objetivo de mejorar el salario docente”.

Los dirigentes gremiales destacaron la gravedad de la situación al afirmar que “no puede parar todo frente a la situación que atraviesan los docentes en todas las aulas”, subrayando la necesidad de soluciones rápidas para evitar un impacto mayor en el sistema educativo.

Rechazo de docentes a la reforma laboral

Además, UDA y CEA manifestaron su firme oposición a la reforma laboral promovida por el gobierno, argumentando que “sólo beneficia a los empresarios, cercena derechos de los trabajadores y pretende limitar reclamos legítimos mediante la declaración de la educación como un servicio esencial”.

Con el arranque de las clases cada vez más cerca, el pedido unificado de estos gremios intensifica la presión sobre las autoridades nacionales y genera creciente inquietud en torno al normal desarrollo del año escolar 2026.

Con información de agencia MundoGremial