Feria del Libro Buenos Aires 2023: Presentación del libro The Maid: La Camarera

En la 47 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Nita Prose presentó el libro el lunes 8 de mayo del 2023 en la Rural de Buenos Aires, junto a Carolina Testa.

¿Quién es Nita Prose?

Nita Prose es una prestigiosa editora, escritora y autora canadiense que está cautivando lectores de suspenso e intriga a lo largo de todo el mundo. Su experiencia parece que comenzó fotocopiando manuscritos y espiando conversaciones entre editores y autores hasta llegar a convertirse en la vicepresidenta y directora editorial de la prestigiosa firma Simon & Schuster Canadá. En la actualidad vive en Toronto, en una casa que quizá está moderadamente limpia.

Su novela La Camarera, de la Editorial Duomo Nefelibata, ha sido distinguida nada más y nada menos que por Stephen King y la historia transcurre en el Regency Grand Hotel donde nada es lo que parece.

¿Qué nos pareció el libro?

Estupendo. El libro, escrito en primera persona, se deja leer vertiginosamente, adentrando al lector en el escenario y en las escenas en las que transcurren las acciones de los personajes. Ideal para ser transformado en una película, por la trama compleja pero narrada con la simpleza y sagacidad de quien hace que te intereses por saber qué pasará en la próxima hoja. Intriga, suspenso, y una muerte que dará que hablar salpicando a más de uno, comenzando por Molly.

¿Cuál es el argumento?

Molly es una joven camarera en un hospedaje de lujo. Es tímida y torpe en el trato social. Es también aplicada, comprometida, profesional. Una perfeccionista. En su trabajo, mulle almohadones y arregla los desastres que ocasionan los huéspedes, barriendo sus secretos. Es solo una camarera, y nadie repara en ella. Pero un asombroso hallazgo en una de las suites hace que su vida dé un vuelco, y la obliga a convertirse en detective para limpiar su propio nombre, a adentrarse en un mundo que va más allá de lo aparente.

Y así luego de la abrumadora concurrencia de público, editores y representantes de la Embajada de Canadá a su presentación, Canadiense-Argentina de su libro The Maid, La Camarera, mantuvimos con Nita Prose (que en su debut ha conseguido rápidamente convertirse en número 1 en la lista de los libros más vendidos de The New York Times y ha sido publicado en más de 40 países) el siguiente diálogo (en español)

https://www.youtube.com/watch?v=ix8WC85aCjU

Producción fotoperiodística y vídeo : © Mariana Bouza Cmc 2023