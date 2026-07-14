Otra empresa avícola impone vacaciones forzadas y no puede pagar salarios

El Grupo Tres Arroyos dispuso un receso forzoso para todo el personal de la planta avícola ex Avex ante la falta de insumos.

La empresa tampoco abonó el medio aguinaldo, mientras los trabajadores y el Sindicato de la Carne exigen respuestas.

La planta de la ex Avex en Río Cuarto atraviesa su peor momento productivo y laboral. El Grupo Tres Arroyos, propietario del establecimiento, ordenó vacaciones forzadas para sus 350 empleados ante la falta de pollos para la faena, según informó el secretario general del Sindicato de la Carne, Claudio Moreno a Radio Universidad Río Cuarto. La medida se suma a un escenario salarial crítico: la empresa abonó apenas el 10% de los haberes correspondientes a junio y mantiene impago el Sueldo Anual Complementario.

La crisis de Granja Tres Arroyos

El conflicto no es un hecho aislado, sino el desenlace de un prolongado deterioro que arrastra un año de incumplimientos. Según denunciaron desde el gremio, los trabajadores vienen sufriendo retrasos sistemáticos en el pago de sus salarios, con quincenas abonadas en hasta cinco cuotas y suspensiones que se profundizaron a lo largo de 2025 y 2026.

La situación de la ex Avex es parte de la crisis más amplia que atraviesa Granja Tres Arroyos, la principal avícola del país. La empresa acumula una deuda total de USD 350,9 millones y atraviesa un proceso de reestructuración que incluyó la cesión de activos a ACA para saldar parte del pasivo. La caída de las exportaciones, especialmente a China, que representaba el 50% de las ventas externas de Avex, y el brote de gripe aviar golpearon las finanzas del grupo, que llegó a faenar hasta 760.000 aves diarias y hoy opera con una capacidad muy reducida.

Desde el Sindicato de la Carne advirtieron que la planta se mantiene por el esfuerzo de los trabajadores, mientras el resto de las fábricas del grupo siguen activas. Claudio Moreno señaló que esperan que la empresa «tome una decisión financiera» y no descartó la posibilidad de que el establecimiento sea vendido. Por ahora, los trabajadores aguardan definiciones mientras el receso forzado y el magro pago recibido profundizan la incertidumbre entre las familias que dependen de la actividad avícola en el sur de Córdoba.

Con información de agencia Infogremiales