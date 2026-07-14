Argentina Vs Inglaterra: el Gobierno salió a aclarar la «admiración» de Milei por Thatcher

A un día del partido entre Argentina e Inglaterra por la Copa del Mundo, el vocero presidencial Adrián Ravier, aclaró que Javier Milei fue sacado de contexto cuando elogió a la exprimera ministra británica Margaret Thatcher.

«Valora su plan de estabilización», explicó Ravier este martes 14/7 en conferencia de prensa en la previa al partido entre Inglaterra Vs Argentina por el mundial de fútbol FIFA al recordar expresiones de Javier Milei elogiando a Margaret Thatcher.

«Las palabras del presidente creo que fueron sacadas de contexto. Lo que él valora en Margaret Thatcher tiene que ver con el plan de estabilización, la baja en la inflación y alguna parte de su ideología económica«, aclaró en conferencia de prensa.

La admiración de Milei por Thatcher

Durante una entrevista concedida a la BBC, Milei había defendido abiertamente su admiración por la ex primera ministra británica pese al papel que desempeñó durante la Guerra de Malvinas. «Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente eran personas que hacen bien su trabajo. No solo admiro a Margaret Thatcher, también admiro a Ronald Reagan. ¿Cuál es el problema? He escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher; ella fue brillante«, afirmó Milei.

En 2023, durante el debate presidencial de 2023, Sergio Massa cuestionó a Milei por sus elogios a Thatcher y el entonces candidato libertario volvió a defender su postura. «En la historia de la humanidad hubo grandes líderes. Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del Muro de Berlín», sostuvo.

Las declaraciones del Presidente generaron en distintas oportunidades cuestionamientos de excombatientes, dirigentes políticos y organizaciones vinculadas a la causa Malvinas, que consideran incompatible reivindicar a quien condujo militarmente al Reino Unido durante la guerra de 1982.

Milei y Malvinas

Ravier resaltó en la conferencia de prensa que la admiración de Milei a Thatchet: «no invalida el hecho de que el presidente Milei, con mucho liderazgo, esté tratando de recuperar las Malvinas todos los días. El canciller (Pablo) Quirno lo manifiesta de manera permanente».

Consultado por el proyecto que impulsa el Gobierno para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BRCA), Ravier indicó que el texto todavía está en estudio y en manos del presidente de la entidad, Santiago Bausilli.