Indignación en Lustramax: denuncian despidos y pago de salarios con papel higiénico

Denuncian que la distribuidora mayorista de descartables hizo despidos ilegales, adeuda el aguinaldo y propuso pagar indemnizaciones con papel higiénico y rollos de cocina.

Los operarios de la empresa mayorista Lustramax, fundada en 1989 y dedicada a la venta de insumos descartables para gastronomía, papeleras y catering, denunciaron una nueva tanda de despidos que afecta al menos a ocho trabajadores del establecimiento. Según la representantes de la comisión interna de operarios, las desvinculaciones se ejecutaron de hecho, notificando al personal al momento de intentar ingresar a tomar servicio y sin el correspondiente envío previo de telegramas de despido.

Según relató el delegado de la comisión interna, Leandro Gómez, desplazado de su puesto de trabajo pese a que la Justicia ordenó su reincorporación, la gerencia de la empresa propuso en las oficinas de Recursos Humanos abonar las indemnizaciones correspondientes en hasta 12 cuotas y saldar parte de los montos utilizando stock de mercadería de la propia planta. “Te quieren pagar la indemnización con papel higiénico y rollos de cocina, al precio que ellos quieren”, apuntó.

Por su parte, la gerencia de la empresa reconoció que se encuentra atravesando un proceso de reestructuración interna. Los portavoces de la firma justificaron las medidas y el pago con productos de stock como una alternativa para cumplir con las obligaciones corrientes dentro de las limitaciones que impone el contexto económico actual y con el fin de evitar el cierre definitivo de las operaciones.

Deudas salariales, fallos judiciales y denuncias en la planta

Los trabajadores afectados y sus familias mantienen una protesta permanente frente al establecimiento de Tortuguitas, en reclamo por la reincorporación de los despedidos, y advierten sobre la posibilidad de nuevas cesantías. Desde la comisión de base señalaron que la distribuidora arrastra deudas en el pago del medio aguinaldo, salarios mensuales, aportes jubilatorios y las prestaciones de la obra social.

Además, los delegados denuncian que la compañía incumple resoluciones judiciales previas que ordenaron la reinstalación de Leandro Gómez en su puesto de trabajo. En las últimas semanas, el conflicto sumó una presentación judicial contra la asesora legal de la firma y senadora provincial, Florencia Arietto, a quien los trabajadores acusaron de presunta desobediencia judicial y persecución sindical por obstaculizar el cumplimiento de dichos fallos.

Este escenario es la continuidad del conflicto que se inició en enero de este año, cuando Lustramax avanzó con una reducción de personal que alcanzó los 29 despidos tras la presentación de un Procedimiento Preventivo de Crisis. En aquel momento, los empleados cuestionaron los motivos de las cesantías argumentando que los balances patrimoniales de la distribuidora mostraban un crecimiento sostenido y que la actividad general de la planta continuaba desarrollándose con normalidad.

Con información de agencia Mundo Gremial