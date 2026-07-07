Final confirmado para una histórica fábrica de calzados y echarán a todos los trabajadores

La fábrica Dass en Misiones dejará de operar el próximo 17 de julio y echará a sus 150 operarios de los 1500 que supo contratar.

La empresa Dass cerrará definitivamente su planta de Eldorado, en la provincia de Misiones, el próximo 17 de julio, una decisión que dejará sin empleo a 150 trabajadores y pondrá fin a casi dos décadas de actividad industrial en la ciudad.

La medida fue comunicada este lunes a los empleados de la fábrica y confirmada por Gustavo Melgarejo, delegado de la planta y representante de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA).

De acuerdo con lo informado por el dirigente sindical, los trabajadores despedidos percibirán las indemnizaciones correspondientes conforme a la legislación laboral vigente con anterioridad a la reciente modificación del régimen.

Crisis y sin demanda

La empresa atribuyó el cierre a la fuerte caída de la actividad productiva en un contexto de dificultades que atraviesa la industria del calzado. La retracción de la demanda y el complejo escenario económico fueron señalados entre los principales factores que llevaron al cese definitivo de las operaciones.

La decisión genera una profunda preocupación entre los trabajadores, sus familias y la comunidad de Eldorado, ya que la planta fue durante años uno de los principales motores del empleo privado y de la actividad económica del norte de Misiones.

Dass: De símbolo del crecimiento industrial al cierre definitivo

La historia de Dass en Eldorado comenzó en 2007, cuando la empresa desembarcó en la ciudad a partir de un acuerdo de comodato impulsado por el Gobierno de Misiones. En sus primeros meses de funcionamiento contaba con apenas ocho trabajadores y antes de finalizar ese año ya había elevado su plantilla a unos 30 operarios.

Con el correr de los años, la fábrica experimentó un fuerte crecimiento hasta convertirse en una de las principales industrias de la provincia. Su punto más alto llegó en 2015, cuando alcanzó niveles récord de producción y empleo.

En ese momento, la planta fabricaba alrededor de 22.000 pares de zapatillas por día, trabajaba en tres turnos y empleaba a aproximadamente 1.500 trabajadores, consolidándose como una de las mayores fábricas de calzado deportivo del país, destacó el portal local Misiones Online.

Un largo proceso de retracción

El escenario comenzó a modificarse entre 2018 y 2019, cuando la caída de los pedidos y la disminución de la producción derivaron en un proceso de reestructuración que incluyó más de 170 despidos y programas de retiros voluntarios para reducir la dotación de personal.

En 2021, la compañía había anunciado nuevas inversiones para reactivar líneas de producción destinadas al ensamblado de reconocidas marcas internacionales, lo que generó expectativas de recuperación del empleo.

Sin embargo, ese repunte no logró sostenerse. Durante los últimos años la empresa continuó reduciendo su nivel de actividad hasta quedar con apenas 150 trabajadores, muy lejos de los niveles alcanzados durante su etapa de mayor expansión.

El cierre definitivo llega en un contexto marcado por la apertura de las importaciones, la caída del consumo interno y la pérdida del poder adquisitivo, factores que impactaron sobre la demanda de producción nacional y profundizaron la crisis del sector del calzado.

Con información de agencia MundoGremial