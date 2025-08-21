JUSTICIA 

Fumigaciones con agrotóxicos: Impulsan medidas cautelares en Olavarría y Junín

Fumigación aérea

Fumigación aérea

Redacción 4SEMANAS 0 Comment , , ,

El Jefe de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, recomendó a la Corte bonaerense suspender artículos de ordenanzas de Olavarría y Junín que permiten fumigaciones aéreas con agrotóxicos por debajo del piso provincial.

A su vez, los fiscales recomendaron que las fumigaciones terrestres a metros de viviendas, escuelas y pozos de agua, sean a distancias que acompañen el estado de la ciencia, considerando el interés superior del niño y los riesgos graves para la salud y el ambiente.

El Procurador General de la provincia de Buenos Aires recomendó a la Suprema Corte bonaerense frenar artículos de ordenanzas vigentes en Olavarría y Junín que habilitan las fumigaciones aéreas con agrotóxicos a distancias menores a las fijadas por la normativa provincial y permiten aplicaciones terrestres a escasos metros de escuelas, viviendas y pozos de agua.

Impacto ambiental

El funcionario pidió que las restricciones se ajusten a los avances científicos y contemplen el interés superior de la niñez, así como los riesgos serios para la salud y el ambiente.

En dos dictámenes de fuerte impacto institucional y social, la Procuración General ante la Suprema Corte bonaerense instó a hacer lugar a medidas cautelares para suspender artículos centrales de ambas ordenanzas.

Los fallos cuestionan que dichas normas permiten fumigar a distancias por debajo de lo que establece la legislación provincial en el caso de las aplicaciones aéreas, y sin respetar las recomendaciones científicas mínimas en el caso de las terrestres.

Las presentaciones se realizaron en las causas “Comunidad Indígena Mapuche-Rankel Rupu Antv y otros vs. Municipio de Junín” y “Ramallo, Oscar Hernán y otros vs. Municipio de Olavarría”, tramitadas como acciones de inconstitucionalidad con el patrocinio gratuito de la organización Naturaleza de Derechos. 

Con información de agencia InfoGEI

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.