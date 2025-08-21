Fumigaciones con agrotóxicos: Impulsan medidas cautelares en Olavarría y Junín

El Jefe de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, recomendó a la Corte bonaerense suspender artículos de ordenanzas de Olavarría y Junín que permiten fumigaciones aéreas con agrotóxicos por debajo del piso provincial.

A su vez, los fiscales recomendaron que las fumigaciones terrestres a metros de viviendas, escuelas y pozos de agua, sean a distancias que acompañen el estado de la ciencia, considerando el interés superior del niño y los riesgos graves para la salud y el ambiente.

El Procurador General de la provincia de Buenos Aires recomendó a la Suprema Corte bonaerense frenar artículos de ordenanzas vigentes en Olavarría y Junín que habilitan las fumigaciones aéreas con agrotóxicos a distancias menores a las fijadas por la normativa provincial y permiten aplicaciones terrestres a escasos metros de escuelas, viviendas y pozos de agua.

Impacto ambiental

El funcionario pidió que las restricciones se ajusten a los avances científicos y contemplen el interés superior de la niñez, así como los riesgos serios para la salud y el ambiente.

En dos dictámenes de fuerte impacto institucional y social, la Procuración General ante la Suprema Corte bonaerense instó a hacer lugar a medidas cautelares para suspender artículos centrales de ambas ordenanzas.

Los fallos cuestionan que dichas normas permiten fumigar a distancias por debajo de lo que establece la legislación provincial en el caso de las aplicaciones aéreas, y sin respetar las recomendaciones científicas mínimas en el caso de las terrestres.

Las presentaciones se realizaron en las causas “Comunidad Indígena Mapuche-Rankel Rupu Antv y otros vs. Municipio de Junín” y “Ramallo, Oscar Hernán y otros vs. Municipio de Olavarría”, tramitadas como acciones de inconstitucionalidad con el patrocinio gratuito de la organización Naturaleza de Derechos.

Con información de agencia InfoGEI

