Paro de judiciales por el aumento de julio

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) hizo un nuevo Banderazo Nacional este jueves en reclamo por el aumento salarial prometido para julio del 1,9% y ratificó el paro del 29 de agosto.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), llevó adelante un nuevo «Banderazo Nacional» con cese de actividades este jueves 21 de agosto. La protesta, que se replicó en todo el país, tuvo como principales reclamos la recomposición salarial, el rechazo al traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires y la defensa del sistema jubilatorio. El lider del gremio, Julio Piumato, ratificó el paro nacional lanzado para el próximo viernes 29 de agosto.

En el marco de la movilización, Piumato ratificó la convocatoria a un paro nacional para el próximo viernes 29 de agosto, a la espera de una respuesta formal de la Corte Suprema de Justicia respecto al incremento salarial del 1,9%, prometido para el mes de julio.

Los Reclamos de los judiciales: casi un 30% de pérdida salarial en la era Milei

Durante su discurso, el titular de la UEJN, afirmó que el gremio no se resigna a la pérdida del valor adquisitivo de sus salarios, que se encuentra un 29,2% por debajo de su valor a diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei.

Además, Piumato expresó su rotundo rechazo a cualquier intento de reforma de la ley de jubilaciones que empeore las condiciones actuales de los trabajadores, así como al traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, el cual insistió que sería inconstitucional.

Piumato también hizo referencia a la implementación del nuevo Código Procesal Federal en lo Penal, destacando que el gremio está a favor de la reforma, pero siempre y cuando “se pongan en marcha con los medios necesarios”, tanto edilicios, como presupuestarios para su funcionamiento.

Judiciales esperará a la Corte hasta el martes para levantar el paro

Sobre el futuro de las medidas de fuerza, Piumato informó que la Corte Suprema les comunicó que ya había recibido “verbalmente” la autorización para aplicar el incremento salarial del 1,9% prometido para julio. Pero no hubo una oficialización de la suba, como tampoco del pedido iniciado para que se recomponga la pérdida salarial acumulada en lo que va del 2025 frente a la inflación.

Ante la falta confirmación oficial, la medida de fuerza del 29 de agosto se mantiene a la espera de una respuesta de la Corte. «Una vez que conozcamos el resultado, el martes en un plenario de delegados resolveremos la ratificación o no del paro del viernes 29».

El líder sindical enfatizó que, en su opinión, si no hay un principio de recomposición salarial, la medida de fuerza del próximo viernes “debe mantenerse” y ser «contundente», apuntó Piumato.

Con información de agencia Mundo Gremial