Homenajearon al embajador de Marruecos, Fares Yassir

En el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación se desarrolló la edición 2025 de “Liderazgos Transformadores en América Latina”.

Se trata de un reconocimiento que reúne a autoridades, académicos, referentes sociales y organizaciones del continente americano.

El distinguido encuentro contó con la organización del diputado nacional Juan Fernando Brügge, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario, el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, el coordinador ejecutivo de la Fundación FIDEHUS (México), Zark Vauhlosky Reyes, la presidente del Foro Internacional de Liderazgos Transformadores en América Latina (Paraguay), Vilma Emategui y la coordinación general (Argentina) de Juan Szymankiewicz.

Entre otros notables de 13 países, fue homenajeado el embajador del Reino de Marruecos en Argentina, Sr. Fares Yassir, quien recibió la distinción “Liderazgo Transformador en América Latina – Edición 2025”, en reconocimiento a sus valores éticos y a su compromiso diplomático.



En este sentido, los organizadores subrayaron el papel de Fares Yassir en la consolidación del diálogo interregional y en la promoción de la cooperación bilateral y multilateral entre Marruecos y los países de América Latina.



A ojos del embajador de Marruecos, “el diplomático es un actor determinante de transformación, a través de sus ideas y sus iniciativas de cooperación que impactan, directa o indirectamente, a las sociedades en su país de acreditación y en su país de origen”.

Yassir recibió las felicitaciones de numerosos diplomáticos presentes, en representación de un amplio abanico de regiones del mundo, quienes resaltaron el reconocimiento y la estima de los que goza la acción diplomática marroquí dentro del cuerpo diplomático acreditado en Argentina, comentó Carlos Mariscal en el programa «Con Estilo» de CNN Radio Rosario.