Incendios en el Delta: Piden que el Ejército y los brigadistas se queden hasta 2023

El diputado nacional por Santa Fe Roberto Mirabella advirtió sobre la urgencia de la «intervención del Ejército hasta marzo de 2023 y el refuerzo de la presencia de Prefectura con el Grupo Albatros, que ya solicitó el gobernador Omar Perotti al gobierno nacional”.

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, participó de un encuentro en el Congreso Nacional con el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, legisladores santafesinos y presidentes comunales e intendentes de localidades de la provincia afectadas por el humo provocado por los incendios en las islas entrerrianas. En el encuentro, se abordó la situación de los humedales y su quema y se avanzó en la conformación de una agenda en conjunto para dar respuesta a la emergencia.

“En el encuentro se planteó como urgente la intervención del Ejército hasta marzo de 2023 y el refuerzo de la presencia de Prefectura con el Grupo Albatros, que ya solicitó el gobernador Omar Perotti al gobierno nacional. Hoy, tenemos un foco de más de 8 mil hectáreas en Entre Ríos a 11 km de Rosario que creció debido a la bajante extraordinaria del río y una situación climática extrema, con falta de lluvias desde hace más de 95 días”, detalló el legislador.

70 días de focos de incendios

“Hace 70 días que el gobierno santafesino enfrenta múltiples focos en el Delta, nunca se dejó de trabajar con operativos en territorio entrerriano. Están presentes brigadistas de la provincia, de Entre Ríos y del Sistema Nacional del Manejo del Fuego”, agregó Mirabella.

“Además, la Corte interviene en la situación desde el año 2020, instando a los municipios de Victoria y Rosario a que formen un comité de emergencia, en el que se informe a la Justicia las medidas de prevención y de abordaje de los incendios”, informó Mirabella.

Asimismo, el diputado hizo referencia a los múltiples proyectos de Ley de Humedales que están siendo debatidos en el Congreso. “Es un avance, pero no va a solucionar definitivamente el tema de los incendios. También es central el funcionamiento de la Justicia, que no ha sido el que desea la sociedad santafesina. El Poder Judicial no estuvo a la altura de la circunstancias, su accionar fue lamentable. Las denuncias vienen desde hace 15 años, si se hubieran puesto multas a quienes tienen este tipo de prácticas, nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo”, fustigó. “En esto tenemos que estar todos juntos, sin banderas políticas”, concluyó Mirabella.

Del encuentro, estuvieron presentes los diputados nacionales de la provincia de Santa Fe y representantes de Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, Rosario, Granadero Baigorria, Alvear, Pavón, Fighiera, Lagos, Pueblo Esther, Arroyo Seco, Empalme Villa Constitución, Fray Luis Beltrán, Theobald y San Lorenzo.