Javier Milei fulminó a Mauricio Macri y empieza a fagocitar al PRO

El presidente Javier Milei celebró el triunfo de Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que «ya pasó» el tiempo de Mauricio Macri y que habrá acuerdo con el PRO sin él.

«El resultado de la elección es inapelable. Hicimos nuestra mejor elección histórica. Para nosotros es un puntapié fundamental para avanzar y pintar de violeta todo el país», dijo Javier Milei sobre la victoria electoral de Adorni en la CABA este domingo 18/5.

En declaraciones al canal A24, Milei afirmó que las negociaciones para conformar una lista común de LLA y dirigentes del PRO en la provincia de Buenos Aires “están muy avanzadas” y señaló que en las elecciones del 7 de septiembre en el mayor distrito del país “vamos a dar otro batacazo”.

Asimismo, añadió: «Yo había dicho que teníamos que ir juntos en todos lados, eso hizo que el jefe de Gobierno y su espacio se pusieran paranoicos y temerosos con algunos sectores de la Ciudad, desdoblaron las elecciones y eso generó fastidio en la gente».

«Inapelable» y ataques a Macri

Milei consideró que el triunfo de ayer en la Ciudad de Buenos Aires “es inapelable” y sostuvo que es el “puntapié fundamental para una construcción más profunda y pintar de violeta todo el país”, aludiendo al color que utiliza su partido en cada elección.

El Presidente aseguró que el acuerdo a nivel bonaerense “está avanzando independientemente de (Mauricio) Macri, porque “muchos dirigentes están tomando nota de que el PRO es una herramienta que quedo obsoleta, y no está en condiciones de terminar con el kirchnerismo”.

Como ilustrativo de las negociaciones mencionó que “ahí están las fotos en las que está mi hermana (Karina Milei), Sebastián Pareja, (Eduardo) Lule Menem, el ‘colo’ (Diego) Santilli, Cristian Ritondo y José Luis Espert”, y enfatizó: “Quizás Macri deba entender que su momento pasó”.

«Generaron fastidio»

“A aquellos que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad los vamos a abrazar a todos, y todo lo que sea espacio del centro derecha va a estar incluido” en un futuro espacio, aseguró el jefe del Estado.

Respecto del triunfo de ayer de LLA en la Ciudad de Buenos Aires, advirtió que él propuso “ir juntos en todos lados y eso hizo que el jefe de Gobierno (por Jorge Macri) y su espacio se pusieran paranoicos con el control de algunos aspectos de la Ciudad”.

“Desdoblaron la elección y generaron fastidio en la gente. Los políticos para cuidar sus negocios llaman espuriamente a una elección desdoblada y la gente se cansa”, expresó.

Más criticas a Macri

También replicó los dichos de Macri al denunciar el video hecho con inteligencia artificial que por redes sociales lo mostraba pidiendo el voto para LLA y Manuel Adorni, y sostuvo que el expresidente “está grande para entender algunas cosas”.

“Yo entiendo que él para algunas cosas está grande y no las entiende. Su espacio parece que tampoco las entiende. Está claro y se ve que (el video) es una broma. No entender el humor de las redes y achacármelo a mí… Qué bajo vienen para no entender un chiste de las redes”, aseveró.

Además, sostuvo que “la peor campaña negativa se la hizo Macri a (La primera candidata del PRO, Silvia) Lospennato ante los periodistas diciendo que iba a perder”, remarcó que era “una pésima candidata” y señaló que desde el Gobierno porteño “han hecho de Ficha limpia una mentira enorme con muchos periodistas cómplices”.

“No dudaron en contratar como jefe de campaña a una basura humana como (Antoni) Gutierrez-Rubí, que viene envenenado la política argentina desde la época de Cristina Kirchner, y asesoró a Massa y me hicieron la campaña más sucia de la historia”, indicó.

«Parecidos con el kirchnerismo»

Para Milei, estas situaciones muestran que en el PRO “son muy parecidos al kirchnerismo porque son parte del ‘partido del Estado’. Decían ‘no a la motosierra’, y en eso (Leandro) Santoro que es kirchnerista puro, coincidía con los Macri”.

“Si hablamos de obra pública, que es un escándalo de corrupción porque la plata está pero las obras no aparecen, ¿qué diferencia hay entre lo que propone el kirchnerismo y lo que propone el PRO?”, se preguntó, y respondió categórico: “Ninguna”.

Milei resaltó que en la campaña de la Ciudad “algunos candidatos del PRO proponían el ingreso mínimo universal que es una propuesta de la izquierda”, y dijo que “alguna parte del PRO se tiene que sincerar y decirle a la gente que los estafaron porque tienen ideas de izquierda”.

