Javier Milei ratificó su apoyo a Israel al recibir el ‘Premio Nobel Judío’ (discurso completo)

El Presidente Javier Milei reiteró su compromiso con Israel y reivindicó el derecho de esa nación a la legítima defensa, al recibir el Premio Génesis 2025, conocido como el «Nobel del Mundo Judío”, en Jerusalén.

Se trata de la primera vez en la historia que el galardón es otorgado a una persona no judía, sobre lo cual el mandatario argentino reflexionó: “Si bien me nombran como el primer no judío en recibir este honor, parafraseando a Borges, toda persona occidental es, en esencia, griega y judía”.

El evento tuvo lugar en la sede del Museo de la Tolerancia y contó con la presencia de destacadas figuras, entre ellas el Presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog; la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei; el activista por los derechos humanos, Natan Sharansky; el Canciller argentino Gerardo Werthein y el embajador en Israel Axel Wahnish.

La actividad culminó con una encendida ovación tras su declaración: “¡Am Israel Jai! ¡Viva la Libertad, carajo!”.

El premio, dotado con un millón de dólares, será donado en su totalidad a organizaciones dedicadas a combatir el antisemitismo en todo el mundo.