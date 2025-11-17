Javier Milei viaja por 15° vez a USA, ahora por el mundial 2026

El presidente Javier Milei participará del sorteo del Mundial 2026 junto a su par estadounidense, Donald Trump, el 5 de diciembre.

Javier Milei seguirá el sorteo de la Copa del Fútbol 2026 de la FIFA desde el palco presidencial, acompañado de su par republicano Donald Trump. Cabe recordar que en esta edición del torneo, Estados Unidos, México y Canadá comparten la organización y la sede.

El sorteo se realizará a las 14 en el Kennedy Center de Washington que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas. Es la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional que fue puesta a disposición por Trump en su vínculo estrecho con el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Se trata de un nuevo acercamiento entre el libertario y el republicano que consolidaron un vínculo estrecho ideológico y personal. En tándem trabajan para dar barrer con los gobiernos populistas y consolidar a la derecha en la región.

Viaje número 15

Con el viaje del 5 de diciembre próximo, Milei viajará por vez número 15 a los Estados Unidos desde que asumió la presidencia. El viaje también podría servir para que el mandatario argentino y Trump suscriban el acuerdo comercial anunciado por la Casa Blanca la semana pasada.