Descarrilamiento en el tren Sarmiento: trabajadores de trenes denuncian falta de mantenimiento

Los trabajadores de los trenes denunciaron falta de mantenimiento, escases de personal y salarios de «pobreza».

El martes 11 de noviembre pasado, una de las formaciones del tren Sarmiento descarriló en el barrio de Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires y este hecho derivó en que los trabajadores del sector volvieran a denunciar falta de mantenimiento, escases de personal y salarios de “pobreza”.

El maquinista que comandaba el tren que descarriló fue sometido a un análisis de laboratorio para conocer el estado físico que tenía en ese momento y descartar la ingesta de alcohol y /o drogas: El resultado, finalmente, dio negativo y, además, se confirmó que el incidente no fue consecuencia de errores humanos.

Falla de Seguridad

Los trabajadores del tren Sarmiento informaron a la prensa que en el descarrilamiento del Sarmiento hubo “un problema técnico y volvió a fallar la seguridad” y, por ese motivo, “cientos de miles de personas” que viajan sobre el tren corren riesgos de forma “constante” y quienes tienen la responsabilidad de que eso no suceda, “no resuelven los problemas de fondo”.

Este hecho se suma al reclamo que publicó La Fraternidad, el sindicato de los trabajadores tranviarios conducido por Omar Maturano, en un comunicado publicado en septiembre de este año, mismo mes en el que definieron varias jornadas no consecutivas, en las cuales redujeron la velocidad de los trenes a 30kms. En cada uno de esos días, el gremio confirmó que esa decisión nada tenía que ver con “una medida de fuerza”, sino que la decisión de bajar la velocidad de las formaciones se debía a la “falta de mantenimiento” de las vías.

La misma problemática, también, había sido motivo de reclamo por parte de Unión Ferroviaria (UF), gremio disidente de La Fraternidad, conducido por Rubén ‘Pollo’ Sobrero, quienes informaron a la Sociedad Operador Ferroviaria, a la Subgerencia de Infraestructura y al jefe de Señalamiento, el estado de las bases de los trenes y la “falta de insumos y herramientas de trabajo”.

Los documentos y declaraciones de gremios, delegados y trabajadores del sector que cuentan esta situación desde adentro.

La motosierra y los trenes

Cristian Duarte, empleado del Ferrocarril Sarmiento y miembro del cuerpo de delegados, sostuvo que “entienden el enojo y la poca paciencia” de los usuarios porque, en definitiva, ambas partes “padecen el mal servicio” de los trenes.

“Hace décadas existen problemas de infraestructura centrales sin solución, pero ahora se encuentra agudizado con la motosierra del Gobierno Nacional y con el ajuste que cae sobre los ferrocarriles, que terminó desencadenando hace días en un nuevo hecho, un descarrilamiento que no debía haber sucedido. Por suerte no fue más grave, debido a que el tren recién salía de la estación de Liniers y tenía poca velocidad… de haber sido en un tramo donde había mayor velocidad, hubiésemos lamentado una consecuencia peor”, aseguró Duarte.

En la misma línea, indicó que los trabajadores del ferrocarril “siempre defienden su lugar de trabajo”, sin embargo, también denuncian aquellas cuestiones “que están mal” y “documentan todo”, incluso, Noticias Argentinas tuvo acceso a muchas de esas imágenes y denuncias presentadas.

Sin Norma ISO 9001

“No se puede cumplir con la norma ISO 9001 por falta de repuestos homologados, en especial por un sistema se señalamiento vetusto y emparchado con distintas tecnologías (inglesa 1930; francesa 1980; japonesa, estadounidense, alemana y china). Ello así, impide el cumplimiento de la normativa técnica operativa y de seguridad del sector”, explica una de las argumentaciones del documento que presentó UF.

En la misma línea, Duarte expresó que todos los desperfectos son documentados hace más de 12 años y “lamentaron” que sucediera, en febrero de 2012, “algo que venían advirtiendo y se podía evitar” como fue la popularmente llamada ‘masacre de Once’.

“Han pasado 13 años y todavía tenemos problemas de infraestructura de fondo. El martes, el tren que descarriló en Liniers iba atravesando un cambio, pero mediante el anteúltimo coche se activó y descarriló. Ese cambio de la actualidad, es un cambio moderno, lo están colocando ahora. Trabaja sincronizadamente con un sistema de señales que está a 100 metros y es de 1930. En la misma traza de la línea Sarmiento tenemos señales de 1930 (inglesa) de 1950 (francesa), de 1970 (japonesa) y a eso agregarle los parches alemanes, japoneses y chinos más las tecnologías de distintas generaciones y de distintos orígenes ¿Cómo no va a suceder que falle en algún momento?”,ujm5nw indicó el empleado del Sarmiento.

Por su parte, Rubén ‘Pollo’ Sobrero remarcó que, particularmente, en ese suceso “se produjo por un desperfecto técnico en una de las cajas del sistema de cambio” que se había instalado una semana atrás: “No es una falla humana, ya quedó claro”, agregó.

“El problema que nosotros tenemos ahora es que ese sistema, que es un sistema alemán con enclavamiento, un sistema bastante seguro, le falló la seguridad. Esto nos lleva a una preocupación muy grande, en la cual vamos a tener que volver a inspeccionar todas las cajas de cambio para evitar que esto se vuelva a producir. El problema más grave que tenemos los ferroviarios hoy en día, y por la cual la empresa se está devalorizando y está funcionando mal, es porque el capital más importante que tiene la empresa, es el factor humano y los trabajadores se están yendo por la baja de salario tan brutal que han tenido. Hoy están por debajo de la línea de pobreza”, concluyó.

Con información de agencia Infogremiales